الوسط تكشف رزنامة ترحيل 5926 جزائري بالخارج ومواقع حجرهم لمدة 14 يوما

كشفت الخطوط الجوية الجزائرية عن انطلاق برنامج رحلات إجلاء الجزائريين العالقين في الخارج بداية من نهار غد بأول رحلة محملة ب300 مواطن من مدينة جدة بالسعودية والذين سيحولون الى الحجر الصحي بولاية الوادي ، تليها رحلة يوم الثلاثاء 21 جويلية محملة 613 شخص قادمين من اوربا خاصة مدن :”تولوز، بوردو، ميتز” والذين سيحولون الى فنادق بولايات بالعاصمة، بومرداس وتيبازة للحجر ، لتليها رحلا ت الاربعاء جويليةوالتي تضم 1222 مواطن جزائري قادما من “الرياض، جده، ليل، مارسيليا” والذين سيحولون الى الحجر بغرداية، الجزائر، بومرداس، تيبازة وعنابة وفي ال24 من شهر جويلية سيتم استقبال 769 شخص قادمين من ” بلجيكا ، هولندا، ألمانيا، السويد، الدانمارك، فنلندا ، المجر وبولندا” وسيحولون للحجر الى ولايات باتنة، غرداية، العاصمة، بومرداس وتيبازة.

25أما يوم جويلية قفسيتم استقبال 572 شخص قادم ” ماليزياو الولايات المتحدة ويحولون الى الحجر بقسنطينة، العاصمة، تيبازة وبومرداس ، كما سيتم استقبال رحلة من الجمهورية المصرية يوم 26/07/2020 محملة ب286 شخص ، يحولون للحجر بقسنطينة أما اكبر فوج فسيكون على متن رحلات الباخرة القادمة من من اليكانت، مارسيليا ،روما وباريس بها 2164 شخص، يحولون للحجر بكل من وهران، عنابة، قسنطينة، الجزائر، بومرداس وتيبازة.

هذا وسيخضع جميع المرحلين الى التحقيقات الامنية حول اسباب بقائهم في الخارج وكذا المعاينة الصحية والحجر لمدة 14 يوما قبل الافراج عنهم

م.بن ترار