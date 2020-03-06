الوسط تستحضر السيد الجاحظ وتحاوره

بقلم: الوليد فرج

قد تستحضر غائبا جمعتك معه دروب الحياة أو عايشته، أو ارتبطت معه بذكريات ، أو حتى قريب من بيئتك رسمت عنه صورة مما وصلك عنه ، أو عَلم من حاضرك تداول أخباره الناس فتحاكيه و تسأله داخل مخيالك كأنه معك ، معتمدا على خصب خيالك و ما كونته على شخصيته العلمية و خلفياته.

من المغامرة الأدبية، أن تستدعي بعيدا من ماضي الزمن، مختلف البيئة الفكرية مغايرا لك في القناعة الإيديولوجية عاش في أوضاع سياسية، وعايش أحداثا لا تمت الصلة بما تعيشه، و هنا سوف نخوض هذه التجربة معا باستحضار أبي عثمان الجاحظ، لننتقي له بعض المواضيع من واقعنا المعيش، للنظر بماذا يزودنا به من درر تراثه، فعسى أن رجعنا للخلف تقدمنا فواقعنا بائس مر.

الوليد فرج : السلام عليكم سيدي الحاحظ . وأهلا بك معنا في جريدة الوسط.

الجاحظ : وعليكم السلام بك وأهلا ، شُرِفت

الوليد فرج : بما تحب أن أناديك فاسمك اليوم عظيم بيننا .

الجاحظ : نادني بما ألفتم تداوله فلا حرج عندي ، ففي بداياتي ، كنت فعلا استنكر اسم الجاحظ ، ومع إصرار الناس عليه تقبلته ، بل صرت متسامحا مع ما هو أكثر من هذا الاسم .

الوليد فرج : تقصد الجانب الخَلقي فهناك من لا يدعوي عن نعتك بذميم الخِلقة (اعتذر سيدي) ؟

الجاحظ : لالا تعتذر بل هناك من شبهني بالشيطان ، نعم .. ألم تطلع على قصة تلك المرأة معي يوم أخذتني لصائغ تريد صنع قلادة فيها صورة شيطان و عندما أخبرها بأنه لا يمتك صورة لشيطان ، أخذتني عنده وقالت مثل هذا ..

الوليد فرج : حكى القصة وعلى عينيه شيء من الأسف ، فاضطررت للدخول في الموضوع … أبو عثمان ، نعيش اليوم في واقعنا تراجع رهيب على مستوى الخطاب عموما و الخطاب السياسي بصفة خاصة ، إلى ما ترجع هذا ؟ و هل تناولت في كتبت هذه الجزئية في غزير كتبك ؟

الجاحظ : ما لاحظته بينكم ، هو رواج كتاب البخلاء ، لما فيه من طرفة ، و أسلوب ناقد نسج سخري ، لا ادري هل هذا يرجع لانقباض تعيشونه فبحثتم عن الانبساط ، أم أن البخلاء شاعوا بينكم ؟ ابحثوا عما تركته لكم في كتاب الحيوان و البيان والتبيين ففيها ما لم يسبقني إليه احد و فيهما فوائد جمة في معاشكم الاجتماعي و السياسي ، ارجع إلى سؤالكم ، تراجع ألسنتكم و خطبكم مرده الأول غياب الحجة و التدليل أو ما تسميه اليوم عقولكم (يقصد النخب) الحِجاج. فكيف لمتكلم أن يطرح قضية دون أن يسرد حججها ، أو يحكم حكما دون أن يصرح بمبرراته و أسبابه أو ينقل صورة دون أن ينقل مواصفاتها ؟ هذا من العبث الفكري الذي يدعو للضحك؟

الوليد فرج : فما هي مقومات الحجاج و طرقه ؟

الجاحظ : الأمر بسيط جدا أوردته في كتاب البيان و التبيين ولو كان لكم إهتمام بتراثكم ، لم تضطروا إلى القول و تتراجعون عنه لخفة عقولكم و رهق ألسنتكم . حسنا المتكلم وخاصة السياسي يجب أن يصطفى من البلغاء ومن البلاغة القدرة على الحجة والتمكن من فهمها، ومعرفة المواضع التي يجب أن توضع فيها، وقد فسرت هذا النص، نصا جاء مباشرة بعد قولي إذ حيث قلت:” ومن البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة، أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها، إذا كان الإفصاح أوعر طريقة، وربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ في الدرك ، وأحق بالظفر . فلو كان المتكلم منكم يبصر الحجة ، فيضمن خطابه بالحجج و يجيد سياقتها و يضعها في موضعها ، و يعرف مقصدها ، و يضمهرها ويخفيها في كنايات و ألغاز متى دعت الضرورة ، سوف يكون متكلم ذا شأن أو مسؤول مسموع الكلمة مؤثرا في مستمعيه .

الوليد فرج : (أردت استفزازه) ، لكن الصدق و نقاء خطاب المتكلم أيضا له دور في القناع ، نجد أنت مثلا كنت تروج لبني أمية تخطب ودهم على غير وجه حق فهل هذا يعكس أنحاء الأقلام في محاريب السلطة ؟

الجاحظ : أنت تقصد عندما توليت الكتابة في بلاط المأمون بتدخل من صديقي(ثمامة بن أشرس) ؟ هل نسيت أنني استقلت من هذا المنصب بعد أربعة أيام ؟ وأجزم أن أكرمكم لو قدر أن يمد عمره بعمر آخر ما ترك منصبه .

الوليد فرج : أنا لا اقصد توليك هذا المنصب بل أنا أقصد (رسالة مناقب الترك) وما جاء فيها ! ألم تشنع و تحرم الخروج عن الحاكم مطلقا؟ وذكرت عشرة صفات ؟

الجاحظ : يعجبني تنقيبك في أفكاري ؟ فعلا .. صحيح ما قلته . أسألك هل فيكم تخالف و تغاير و تنابز و خصومات ؟ ألم تضرجوا بعضكم بالجراح ؟ الم تسفكوا دماؤكم ؟ ألم تفترقوا ؟

كيف لي أن أبث فكرا تستقوي به العوام على السلطان و به تتجرأ السوقة على الثابت و المقدس ؟ وأنا صاحب منزع عقلي أميل إلى إخضاع كل شيء لتحسين العقل و تقبيحة فعدم وجاهة الخروج العوام عن السلطان هو عين و وأي ثورة في نفس البيئة يولد فيها نفس الحكم وانه غير ممكن بل استحالة نجاح الخروج عن الحاكم وأما العشرة صفات التي دمغت بها المتنطعين عن الحكم وهي :

أن السلطان لا يخلو من متول ناقم، ومن محكوم عليه ساخط، ومن معدول عن الحكم زار، ومن متعطل متصفح، ومن معجب برأيه ذي خطل في بيانه ومن محروم قد أضغنه الحرمان، ومن لئيم قد أفسده الإحسان، ومن مستبطئ ومن متزيد ومن صاحب فتنة خامل في الجماعة، رئيس في الفرقة . وهذه الفئات اليوم تملأ شوارعكم و أنديتكم فاحذروهم .

هل هذا يعني أنني بعت قلمي .

الوليد فرج : هل تعلم أن احد العلماء المرموقين من قوم يقال لهم الروس صاحب أغلى جائزة في عصرنا و تسمى جائزة نوبل وهو يسمى ايفان بفلوف قد سرق تجربتك (نظرية المنعكس الشرطي) عن الكلب والجزار و نسبها إليه كيف ترى ذلك ؟

الجاحظ : وأنت ألم تسرق مني شيء؟ و أرسل ضحكة .. قاطعته هامزا مستفزا له : لالا أنا أميل. لابن القالي لاسيما كتابه الأمالي وأنت تعلم أن سمو فكره جعل الخليفة عبد الناصر لدين الله يدعوه ويقربه وفي زمن إقامته في الأندلس، أدناه ولي العهد منه،وأغدق عليه المال لينشّطه على التأليف . عكس أنت استدعاك الخليفة المتوكل وهو غاضب منك و عند دخولك إليه رحت تستعطفه قائلا : وماذا تصنع بشق مائل و لعاب سائل و رجلا دون طائل ..

الجاحظ : هذا صلف لا اقبله منك دلني على قبري أنكم قوم نكر لا طعم ولا رائحة . أضعتم حتى جودة الكلام.