الوزير خالدي يهنئ شباب بلوزداد

هنأ وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي فريق شباب بلوزداد وطاقمه الفني ومشجعي النادي عقب تتويجه بالـ”كأس الممتازة” بعد فوزه على اتحاد الجزائر بهدفين لواحد.
وكتب خالدي عبر صفحته الرسمية على فايسبوك: “هنيئا لشباب بلوزداد وطاقمه الفني ومناصريه على تتويجه بالـ”كأس الممتازة ” التي تضاف إلى سجله الحافل بالألقاب.” وأردف:” هنيئا أيضا لفريق اتحاد العاصمة على أدائه المشرف مع تمنياتي بحظ أوفر في قادم المنافسات.”
كما وجه وزير الشباب والرياضة شكره للفريقين ولكل من ساهم في التنظيم المحكم لهذه المقابلة، الأولى منذ 8 أشهر، مع الاحترام الصارم للتدابير الصحية الوقائية، ما يبشر بعودة موفقة للمنافسات الكروية.