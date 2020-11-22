الوزير خالدي يهنئ شباب بلوزداد

هنأ وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي فريق شباب بلوزداد وطاقمه الفني ومشجعي النادي عقب تتويجه بالـ”كأس الممتازة” بعد فوزه على اتحاد الجزائر بهدفين لواحد.

وكتب خالدي عبر صفحته الرسمية على فايسبوك: “هنيئا لشباب بلوزداد وطاقمه الفني ومناصريه على تتويجه بالـ”كأس الممتازة ” التي تضاف إلى سجله الحافل بالألقاب.” وأردف:” هنيئا أيضا لفريق اتحاد العاصمة على أدائه المشرف مع تمنياتي بحظ أوفر في قادم المنافسات.”

كما وجه وزير الشباب والرياضة شكره للفريقين ولكل من ساهم في التنظيم المحكم لهذه المقابلة، الأولى منذ 8 أشهر، مع الاحترام الصارم للتدابير الصحية الوقائية، ما يبشر بعودة موفقة للمنافسات الكروية.