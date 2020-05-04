الوزير بلمهدي يرد على المشككين” في توقيت آذان الفجر

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن مواقيت الآذان “دقيقة فلكيا وفقهيا”.

وقال بلمهدي في تصريح له على هامش ندوة علمية نظمها المجلس الإسلامي الأعلى تحت عنوان”أثر الصيام في تقوية مناعة الجسم”، بخصوص الدعوى التي تزعم أن وقت آذان صلاة الفجر متقدم بـ 20 أو 30 دقيقة في الجزائر، أن “مواقيت الآذان واحدة ودقيقة فلكيا وشرعيا وفقهيا”.

وأوضح في نفس الموضوع أن “البعض يريد التشويش على الصائمين وتضليلهم”، مؤكدا أن مواقيت الآذان “واحدة وشرعية حسب ما أجمعت عليه كل الدراسات الفلكية”.

ودعا الوزير إلى “هؤلاء الذين يتحدثون بدون مرجعية”، إلى “مراجعة أنفسهم والالتزام بالمرجعية الوطنية الدينية للجزائر”.