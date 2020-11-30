الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف يكشف عن انطلاق احصاء الاسر والشركات المتضررة من جائحة كرونا

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف السيد محمد شريف بن ميهوب أن السلطات الجزائرية ستنطلق عملية إحصاء للأسر المتضررة من جائحة كرونا كما سسيتم احصاء المؤسسات المتضررة بداية من شهر ديسمبر .

هذا واشار الوزير انه تم احصاء 15000 مؤسسة متضررة من جائحة الكرونا بالاضافة الى الالاف من الاسر التي تسببت الكرونا في فقدان قوتها طيلة 08 اشهر على غرار اسر الناقلين والعمال الموسمين و تجار الاسواق الاسبوعية وعمال المقاهي والمطاعم ، هذا و من المنتظر ان يتم الافراج عن النتائج بداية من منتصف يناير لاتخاد الاجراءات الاجتماعية في حق المتضررين مشيرا ان جائحة الكرونا تسببت في خسائر كبيرة للمؤسسات والاسر ،ـ حيث من المنتظر ان يتام تخصيص دعما خاصا للمؤسسات المتضررة ، والاسر التي فقدت قوت يومها منذ مارس المنصرم ، ما ادى الى تراكم الديون عليها .

محمد بن ترار