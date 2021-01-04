الوزير الاول عبد العزيز جراد يحادث نظيره التونسي

تحادث الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الإثنين 4 جانفي 2021، هاتفيا مع السيد هشام المشيشي، رئيس حكومة الجمهورية التونسية.حسب ما افاد به بيان الوزارة الاولى

تحدث الطرفان على تاكيد متانة أواصر الأخوة والتضامن والتعاون القائمة بين البلدين، والعمل لتقويتها وترسيخها المستمر.

ومن جهته هنأ السيد الوزير الأول، رئيس الحكومة التونسية على تولي تونس رئاسة مجلس الأمن للأمم المتحدة خلال جانفي الجاري.

كما عبر عن ارتياحه لتوافق وجهات نظر البلدين بشأن الوضع الإقليمي، و التأكيد على التزامهما بمواصلة و تعزيز التشاور الثنائي في هذه القضايا.

ووجه السيد الوزير الأول دعوة لرئيس الحكومة التونسية للقيام بزيارة إلى الجزائر.