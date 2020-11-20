الوزير الاول سيشرف على إطلاق حملة وطنية بمناسبة اليوم الوطني للتشجير بتيبازة

سيقوم الوزير الأول السيد عبد_العزيز_جراد غدا الســبت 21 نوفمبر 2020 رفقة وفد وزاري بالإشراف من ولاية تيبازة على إطلاق حملة وطنية بمناسبة اليوم الوطني للتشجير تحت شعار “فَلْيَغْرِسْهَا”.

الـمبادرة تتزامن مع اليوم العالمي للطفل سيشارك فيها تلاميذ الكشافة الإسلامية وأشبال الأمة والمواطنون وكذا فعاليات المجتمع المدني.