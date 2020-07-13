الوزير الأول يتفقد الحي السكني الجديد 1.200 سكن “عدل” بسيدي بلعباس

تفقد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين في إطار زيارته لولاية سيدي بلعباس، الحي السكني الجديد 1.200 مسكن بعاصمة الولاية وهو البرنامج الذي تم استلامه منذ سنة وقبل آجاله المحددة.

وبعين المكان وبعد متابعة الشروحات المقدمة حول هذا المشروع وبرامج السكن التي استفادت منها ولاية سيدي بلعباس، شدد السيد جراد على ضرورة احترام آجال انجاز المشاريع السكنية وإشراك السكان في المحافظة على الموقع وكذا محيطهم والإطار المعيشي.

وقد تم بالمناسبة تسمية هذا الحي الجديد المنجز في إطار برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) باسم الشهيد “بريش عمار”.