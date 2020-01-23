الوزير الأول: “لن ندّخر أي جهد لإيجاد حلول للصعوبات التي يواجهها الـمواطن”

عقدت الحكومة يوم أمس الأربعاء، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تمت خلاله مواصلة دراسة حصائل وآفاق إنعاش وتطوير مختلف قطاعات النشاطات.

وقدّم وزير الـمالية عرضا حول الخطوط العريضة للوضعية الـمالية للبلاد وآفاق تطورها، أين أكد على “ضرورة تشخيص الوضعية الراهنة حتى تكون لدينا رؤية أكثر وضوحاً عن الـمحيط الاجتماعي والاقتصادي في مجمله مع مراعاة الظرف العالـمي والضرورات الـمرتبطة بالحفاظ على التوازنات الـمالية الكبرى الداخلية والخارجية للبلاد”.

وفي هذا السياق، ذكّر الوزير الأول بحرص الحكومة على عدم ادخار أي جهد في البحث عن حلول للصعوبات الـمتكرّرة التي يواجهها الـمواطن الجزائري.

مشددا على أن يكون هذا الهدف هو السائد في تحديد الأولويات الـمتعلقة بالإجراءات التي يتعين القيام بها، من جهة، وفي وضع التدابير الخاصة بترشيد النفقات العمومية في كل قطاع من قطاعات النشاط، من جهة أخرى.