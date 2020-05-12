الوزير الأول :”الملعب الأولمبي بوهران ليس مخصصا للفرق المحلية”

الأولىالرياضة
عن إلياس بن عبيد 7

زيارة العمل التي قادته اليوم الثلاثاء الى وهران، بأن الملعب الجديد ليس مخصصا للفرق المحلية.

وقال :”الملعب الأولمبي الجديد بالولاية سيكون مخصصا لإحتضان المنافسات الدولية والوطنية.”

وواصل :”الملعب لن يوضع تخت تصرف الفرق المحلية.

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