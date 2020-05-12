الوزير الأول :”الملعب الأولمبي بوهران ليس مخصصا للفرق المحلية” الأولىالرياضة عن إلياس بن عبيد في 12 مايو 2020 7 زيارة العمل التي قادته اليوم الثلاثاء الى وهران، بأن الملعب الجديد ليس مخصصا للفرق المحلية. وقال :”الملعب الأولمبي الجديد بالولاية سيكون مخصصا لإحتضان المنافسات الدولية والوطنية.” وواصل :”الملعب لن يوضع تخت تصرف الفرق المحلية. 2020أحوال الطقسالأزمة الإقتصاديةالجزائرالجزائريون العالقون في تركياالسلعالطائرة العسكريةالمساعدات الصينية 7 شارك FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestEmail