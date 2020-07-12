الوزير الأول، عبد العزيز جراد في زيارة عمل الى سيدي بلعباس غدا الاثنين

باشرت السلطات الولائية لولاية سيدي بلعباس سباقا ضد الزمن لاتمام تحضيراتها الواسعة لاستقبال الوزير الاول الذي سيحل ضيفا على الولاية صبيحة غد الاثنين اين سيشرف على تدشين مركز مكافحة السرطان، ومعاينة ظروف التكفل الصحي بالولاية سيما تطور الوضعية الوبائية التي تشهدها الولاية التي تعد من الولايات ال29 المعنية بحظر التنقل منها واليها من جانب اخر سيتفقد الوزير الاول عدة مشاريع تنموية تخص قطاعات السكن والفلاحة والصناعة وكذا المنشآت الموجهة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصة بمناطق الظل التي تعرفها الولاية المكونة من 52 بلدية ، وخاصة بالناحية الجنوبية التي تعد من افقر المناطق .

محمد بن ترار