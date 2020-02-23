الوزارة تستهدفنا وتشكك في مصداقيتنا

نسبة الإضراب بلغت 68.23 بالمائة في يومها الأول

أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بأن نسبة الإضراب أمس بلغت 68.23 بالمائة، في حين ردت على البلاغ الصادر على وزارة التربية الوطنية التي تحذر فيه الدعوات المغلوطة الخاصة بالاحتجاجات.

رد رئيس المكتب الوطني النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بحاري على البلاغ الصادر على وزارة التربية الوطنية التي تحذر فيه الدعوات المغلوطة الخاصة بالاحتجاجات، متهمة الوصاية بالمساس بسمعتها للتشكيك في مصداقية مواقفها المسؤولة على حد قوله .

واتهمت النقابة الوصاية بانتهاج سياسة الهروب إلى الإمام، مستغربا لمواقفها اتجاه المطالب المشروعة التي تفوق 20 سنة و الاعتداءات التي لاتعد و لا تحصى، التي يتعرض لها العمال و العملات من طرف بعض المديرين و المقتصدين بالمؤسسات التربوية.

و أضاف ذات المصدر:” من هذا المنطلق يتبين لنا جليا استغلال الوزارة الوصية انشغال النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين بالإعداد للإضراب ضد السياسات المهنية للوزارة الوصية وهجمتها السافرة على الحقوق المكتسبات الخاصة بالطبقة العاملة و عموم الأجراء، فأصدرت ما سمته بالبلاغ التوضيحي الذي نشر بالبند العريض والذي يستهدف بالأساس إلى المساس بسمعة النقابة و محاولة بائسة منها للتشكيك في مصداقية المواقف المسؤولة التي نعبر عنها.

إيمان لواس