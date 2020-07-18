الوزارة ترفض قرار عقد جمعية عامة استثنائية وتصفع اتحادية زطشي

ج.ن

رفضت وزارة الشباب والرياضة الترخيص للاتحاد الجزائري لكرة القدم بعقد “جمعية عامة عادية في دورة استثنائية” من أجل تحديد صيغة نهاية الموسم الكروي.

وهاجمت الوزارة قرار المكتب الفدرالي لـ”الفاف” باستدعاء جمعية عامة استثنائية واصفة إياه بـ”اختراع قانوني وارتجال”.

وأضافت الوزارة في بيانها “إذا كان القصد من هذا الطلب هو عقد جمعية عامة عادية، فإن القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يحدد بدقة شروط وكيفيات انعقادها”.

وتابع بيان الوزارة “إذا كان القصد من هذا الطلب عقد جمعية عامة استثنائية، فإن المادة 29 الفقرة 6 من القانون الأساسي للاتحاد الجزائري لكرة القدم يحدد بدقة اختصاصها في ثلاث حالات دون سواها على سبيل الحصر: تغيير مقر الفاف، تعديل النظام الأساسي، حل الفاف”.

وأكدت الوزارة أنه إذا كان الغرض من هذا الطلب هو تنظيم استشارة واسعة مع جميع الفاعلين في عائلة كرة القدم، فإن هذه الاستشارة ممكنة دون الإخلال بالقانون الأساسي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

كما ذكرت ذكّرت وزارة الشباب والرياضة ببيانها الصادر في 09 جويلية 2020 والذي يقضي بعدم الترخيص باستئناف المنافسات الرياضية في الوقت الراهن، بناءا على توصيات اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كوفيد-19 التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وعقد الإتحاد الجزائري لكرة القدم اجتماعا بِمقرّه الذي يقع في دالي إبراهيم بِالعاصمة، حضره الرئيس خير الدين زطشي وأعضاء المكتب الفيدرالي. وخلص الإجتماع إلى طرح مُقترحَين: إنهاء الموسم قبل الآوان، بِدون تحديد صاحب اللقب والفرق الثلاثة التي تنزل إلى القسم الثاني أو تصعد منه. أو استئناف البطولة لاحقا إلى غاية إسدال الستار، وحينها يتحدّد صاحب اللقب والفرق النازلة وأيضا الصاعدة من القسم الثاني.

وقالت الفاف في بيان لها إن تنتظر ردّ السلطات العمومية لِعقد جمعية عامة استثنائية، بـ “الطريقة التقليدية” مع مراعاة الظرف الصحي والإجراءات المُتّخذة بِهذا الشأن. أو تنظيمها بِواسطة تقنية التحاضر عن بعد.

للإشارة، فإن سباق بطولة القسم الأوّل بقيت منه 8 جولات، نظير 7 جولات في القسم الثاني، بينما بلغت منافسة كأس الجمهورية الدور ربع النهائي.