الوزارة تؤكد انطلاق الموسم الكروي في 20 نوفمبر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم الخميس، عن عودة النشاط الرياضي المعلق في الجزائر منذ منتصف مارس الماضي، وهذا اعتبارا من الاحد المقبل.

وجاء في بيان لوزارة لشباب والرياضة:

طبقا لتعليمات السيد الوزير الأول الذي كلف وزير الشباب والرياضة بدراسة إمكانية الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية بدون جمهور مع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية، وبعد المصادقة على البروتوكولات الصحية ذات الصلة من طرف كل من اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا كوفيد 19 والمركز الوطني لطب الرياضة،تقرر ما يلي :

1-استئناف التدريبات بالنسبة للاختصاصات الرياضية الجماعية، المعنية بالمنافسات الدولية ابتداء من يوم الأحد 13 سبتمبر 2020

2-استئناف الانشطة الرياضية تحت المائية ابتداء من الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

3-استئناف تدريبات نوادي كرة القدم للرابطة الاحترافية الأولى، كمرحلة أولى ابتداء من يوم الأحد 20 سبتمبر 2020

4- استئناف بطولة الرابطة الاحترافية الأولى لكرة القدم، كمرحلة اولى ابتداء من يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020

تكلف الاتحاديات الرياضية المعنية بالتنسيق مع المركز الوطني لطب الرياضة بالسهر على التنفيذ الصارم للبروتوكولات الصحية المعدة لهذا الغرض.