الوحدة وطريق السير الوطني..

بقلم: د.وليد بوعديلة

نعم،لا يمكن السير في طريق النهوض والبناء،ولا في طريق مواجهة العقبات والتهديدات،في غياب روح وقيم ومعاني الوحدة الوطنية، ولا قيمة كبرى للعدة والعتاد إذا لم تكن تجليات الوحدة والاتحاد،بين الحاكم والمحكوم،وبين أبناء الأرض الواحدة،ولنقرأ كتب تاريخ الشعوب والحضارات لنتأكد.

ولا تفيد قوافل من الجنود ولا إمكانات مادية أو عسكرية أو بشرية،اذا كانت الروح المعنوية في الحضيض، وإذا غابت عقيدة وطنية تؤسس لبناء الإنسان وتحدد مسار مقاومته الروحية قبل المقاومة المادية،ولنفتح تاريخ الثورة النوفمبرية الجزائرية لنفهم،بل لنبتعد و لنذهب لتاريخ اسلامي خالد،كانت فيه العقيدة والوحدة هي قوة الرجال في الميادين..

يقول الأستاذ الإمام محمد مركب:”إن كل عاقل يعلم أن عزتنا بالإيمان والوحدة والاتحاد، وكرامتنا بالإيمان والوحدة والاتحاد، وقوتنا و نهضتنا وتقدمنا،كل ذلك لا يتم إلا بالإيمان وأخوة الايمان وتعاون الايمان”.

إن الظرف الداخلي والخارجي يتطلب الوحدة ،والتكافل،ولا يمكن أن نجابه أي خطر في ظل اصوات التفرقة والصراع،او في ظل عدم فهمنا للرهانات،او في ظل قلوب خاوية وعقول قاصرة..لأن الزمن هذا يحتاج تحالفا بين روح معنوية خالصة صادقة بين تحكم تكنولوجي عميق قوي،فطريق السير ينادي الوحدة الوحدة..

ونستعين هنا بكلمات صادقة من الدكتور عبد الرزاق قيوم،رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،حين رد على بيان البرلمان الاوربي،المتدخل في الشأن الداخلي الجزاىري،يقول”:حقا إن الجزائر في أزمة سياسة وأزمة اقتصاد وأزمة ثقافة وأزمة مجتمع،ولكننا قادرون والحمد لله على تجاوزها بالسعي والوعي،إن أصوات النشاز،التي تنبعث من هنا وهناك،خارج الوطن،ينبغي أن تكون حافزا لنا،على المزيد من رص الصف،والعمل على توحيد الهدف ومد الأيدي لبعضها لتتصافح القلوب والأكف…”

أخيرا….اللهم احفظ الوطن..وأبعد عنه البلاء والوباء،وفق أهله للوفاء بعهود الشهداء.