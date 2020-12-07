الوالي يوقف رئيس بلدية سيدي مجاهد بتلمسان تحفظيا

قرر والي تلمسان أمومن مرموري نهار أمس ، بإنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي مجاهد التابعة لدائرة بني بوسعيد الحدودية تحفظيا ، على خلفية إدانته بحكم قضائي ابتدائي على مستوى محكمة جنح أولاد ميمون 34 شرق عاصمة الولاية، يقضي بإدانته لمدة 18 شهرا حبسا نافذا وتسليط ضده غرامة مالية قوامها 30 مليون لتورطه في قضية المساس بحرمة الحياة الخاصة للغير من خلال تسجيل فيديو والتقاط صور تسيء لأحد الأشخاص .

وهو الأمر الذي العديد من الجمعيات المحلية تنتفض في قرية سيدي مجاهد وتطالبت الوالي بتفعيل القانون البلدي وتوقيف المير ومحاسبته على ما أرتكبه من فعل يعاقب عليه القانون. ويعد هذا القرار الصادر ضد رئيس بلدية سيدي مجاهد، السابع من نوعه منذ بداية العهدة الانتخابية الحالية 2017/2020، ضد 02 أمبار من الرمشي، تلمسان ،عين نحالة ،أولاد ميمون ، عين تالوت وسيدي مجاهد، كما تم توقيف قبل أيام قلائل، نائب رئيس بلدية بني خلاد لمتابعته بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، لتورطه بتهمة الاستيلاء على ممتلكات دار الأشخاص المسنين “العشعاشي” ببلدية تلمسان، وتبين أن المنتخب الموقوف قام بالاستيلاء على بعض المعدات الخاصة بهذا المرفق كان قد أشتراها محسنون بقيمة إجمالية قدرها 200 ألف دج والمتمثلة في جهاز تلفاز وطاولات وألبسة ومواد غذائية منها 30 كلغ من اللحوم ، من جهة أخرى لا تزال التحقيقات القضائية مستمرة مع أكثر من 26 رئيس بلدية والعشرات من المنتخبين في قضايا الفساد .

محمد بن ترار