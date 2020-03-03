الوالي يوقف رئيسي بلديتي سيدي عامر وبني يلمان ومنتخبين

أوقف والي ولاية المسيلة” الشيخ العرجا”،كل من رئيس بلدية سيدي عامر، ورئيس بلدية بني يلمان،بالاضافة إلى توقيفه ل 4 منتخبين ببلدية سيدي عامر ،على خلفية متابعتهم قضائيا حسب بيان الولاية،وأضاف البيان أن قرار التوقيف جاء على إثر الأشعار الصادر من طرف المجلس القضائي بالمسيلة،المتعلق بمتابعة قضائيا هؤولاء المنتخبين،واستحالة مزاولتهم مهامهم الانتخابية،عن تهمة سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، القرار جاء تطبيقا لذلك وتنفيذاً التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بمتابعة حركة المنتخبين المحليين على مستوى المجالس المحلية،بإصدار قرارات توقيف المعنيين إلى غاية صدور أحكام نهائية من طرف الجهات القضائية .

وضع رئيس بلدية” التامسة “تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة مقرة بولاية المسيلة، بوضع رئيس المجلس الشعبي لبلدية التامسة، تحت الرقابة القضائية بسبب متابعتهم في قضية تزوير محرر رسمي، واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة مقرة أول أمس لرئيس بلدية التامسة في هذه القضية التي تتعلق بـ تزوير محرر رسمي ،حتي ساعة متأخرة، حيث قرر قاضي التحقيق لذات المحكمة، إيداع المتهم تحت طائل الرقابة القضائية .

عبدالباسط ب