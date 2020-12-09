الوالي مطلوب في مدرسة مخلوف قويدر بالمشرية

استنجد أولياء تلاميذ مدرسة مخلوف قويدر بوالي ولاية النعامة من اجل التدخل العاجل بخصوص ما تعانيه المدرسة من نقائص متعددة، التي زادت حدتها أكثر خلال فصل الشتاء مطالبين ببرمجة زيارة إلى هذا المرفق التربوي، وأشار الأولياء إلى وضعية الساحة المهترئة التي تتحول إلى برك مائية بسبب الحفر وكثرة النتوءات كلما تساقط المطر، وهذا رغم استفادة المؤسسة التربوية من عملية تهيئة سنة 2019 إلا أنها لم تنطلق بعد زيادة على مشكل التدفئة.

أما مشكل الإطعام المدرسي يبقى مطروحا منذ بداية الموسم الدراسي بسبب غياب عاملات في المطعم، وهذا رغم المراسلات المتعددة الموجهة إلى مختلف السلطات المعنية، الذين تم إشعارهم بهذه الوضعية.

النعامة: ابراهيم سلامي