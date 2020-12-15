الوادي.. سكان القرى النائية بامية ونسة يعانون

يعاني سكان القرى النائية والمعزولة ببلدية أميه وانسه بالوادي من انعدام المشاريع التنموية في ظل الغياب التام لمختلف الهياكل والمرافق العمومية الضرورية التي من شأنها تخفيف وطأة المعاناة التي تطبع يومياتهم ومن ابرز النقائص مراكز العلاج الصحية.

و أكد بعضهم ليومية “الوسط ” أنهم يضطرون دوما لتكبد معاناة التنقل على مسافات طويلة إلى عاصمة الولاية بغية العلاج، متحملين أعباء مصاريف إضافية، أثقلت كاهل الأسر ذات الدخل الضعيف، لاسيما وأن هذه المناطق تفتقر لوسائل النقل العمومي، حيث يضطر المواطنون البسطاء إلى تحمل تكاليف سيارات الأجرة الباهظة أو بقطع عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام في سبيل تلقي العلاج، وجراء هذه الوضعية الصعبة التي يعاني منها السكان دفعت بهم في الكثير من المرات إلى الاستغناء عن متابعة العلاج أو حتى زيارة الطبيب، إذ يعتمد أغلبهم على التداوي بالطرق التقليدية، هذا إلى جانب نقص الأطباء الأخصائيين على مستوى العيادة التي تفتقر لفريق متكامل ، خاصة في مجال طب النساء والتوليد، إذ لا تزال الكثير من الحوامل تعاني مخاطر الوضع التقليدي بسبب العزلة الضاربة لتلك القرى.

و يطرح السكان مشكل اهتراء الطرقات التي يصعب العبور بها، مشيرين إلى أنّ العديد من شوارع وأحياء تشهد وضعية كارثية ، ذاكرين بأنّ شوارعهم لا تزال على حالها من الإهمال والتسيب، بداية بانعدام تعبيد الطرقات والأرصفة، فضلا عن غياب الإنارة العمومية، مع العلم بأنّ هناك أعمدة كهربائية منصوبة ببعض الأحياء إلا أنها لا تشتغل منذ سنوات عديدة وكأنها مجرد ديكور على حد تعبير السكان ،ونتيجة هده الاوضاع يناشد السكان من الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل وانتشالهم من الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها .

نجاة ،ح