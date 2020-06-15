الواجهة الرسمية …فنون الاتصال والإقناع

بقلم د.محمد مرواني /أستاذ جامعي وكاتب صحفي

تقتضي المرحلة المقبلة سياسيا بما تعنيه للجزائريين ولكيان الدولة الجديد من آفاق لتعزيز إستراتجية الاتصال بين رئاسة الجمهورية وباقي الفواعل المجتمعية ومؤسسات الدولة وقد أضحى من الضروري استحداث هيئة اتصال فعالة ومؤثرة في الدولة تخاطب الجزائريين وتؤطر الاتصال الرسمي لمؤسساتها خاصة وأن الفراغ الاتصالي الذي اضر بالدولة قزم كيان الدولة وألغى بنيتها المؤسساتية وميع النقاش حول قضايا الدولة وقد شكل أيضا خطاب رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون نقطة تحول هامة في الاتصال المنتهج بين الرئاسة والشعب الذي لم يرى رئيسا يتحدث منذ أزيد من ستة سنوات لذا أضحى من الضروري تنمية مهارات الاتصال لدى القيادة السياسية كضرورة ملحة وقصوى ترتكز على خطاب اتصالي فعال يستوعب الموجود ويحقق المنشود

فلو عدنا إلى تجارب سابقة فقط غاب في الاتصال بين رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الفعالة والشعب ولم يلتقط الرأي العام الوطني إلا أخبارا غير كاملة أو إشاعات مغرضة أو تحريضا ممنهجا على الدولة ومؤسساتها فاننا ندرك تماما أن الاتصال على المستوى القيادة السياسية على مستويات مؤسساتية عالية أضحى ضروريا ولم يعد نشاطا ثانويا كما يراه البعض فالاتصال المؤسساتي يعبر الآن وضمن المرحلة المقبلة عن جزء هام من التحول السياسي العميق الذي تشهده الجزائر وقد صار من الضروري استحداث هيئة عليا للاتصال على مستوى مؤسسات الدولة تؤطر الاتصال الرسمي لمؤسساتها عبر كافة المستويات وهذا لإحالة الرأي العام الوطني إلى المعلومة الرسمية وتقاليد الاتصال المنظمة التي تعبر عن إستراتجية الدولة في الاتصال والإعلام .

هذه الهيئة التي يجب أن تتولى سياسة الاتصال مع جميع الفواعل المجتمعية من جمعيات وأحزاب وفواعل شبانية وطاقات فاعلة في الشأن العام واعتقد أن هذه الهيئة الوطنية سيكون لها دور فعال وبارز في تعزيز ثقافة الاتصال المؤسساتي في الدولة التي تضررت فعلا من غياب الاتصال والإعلام في مختلف هياكل الدولة وترك الأمر لمسؤولين يرتجلون حديثا خارج فنون الاتصال السياسي وما يجب يكون عليه اتصال الدولة مع الشعب والذي يقتضي أن يكون فعالا غير نمطيا أو متذبذبا أو ارتجاليا وفوضويا .

القوة الضاربة للحراك الشعبي

لقد خاطب الشباب الذي يعتبر القوة الضاربة للحراك الشعبي النظام السياسي خارج المؤسسة ومنظومة الأداء الرسمي ولم يعد مقبولا على الإطلاق أن تبقى الدولة ومؤسساتها التي يخاطبها الشعب في موقع “ردة الفعل ” بل عليها أن تدرك وهذا لا يعيه إلا إطارات مهنية في الاتصال أنها مطالبة بحركة اتصالية وبخطاب قدرات الإقناع فيه نوعية ومؤثرة بعيدا أن أي ديماغوجية في الخطاب والأداء فلاتصال يجب أن يكون شفافا وفعلا وتفاعليا بين مختلف مكونات وفواعل الدولة ومؤسساتها يحقق اتصالا يعزو من قوة الدولة وكيانها المؤسساتي الذي غاب بفعل غياب إستراتجية اتصال وإعلام فعالة ومؤثرة يستثمر فيها على مستويات عديدة .

لقد أبانت تجارب سابقة أن غياب أي تكون للمسؤولين الساميين في الدولة في الاتصال أنتج هشاشة في الخطاب والأداء ولم ينتج قدرات في الإقناع ولم يحقق المرجو من وجود تمثيل للدولة على المستوى المحلي بل وجدنا ولاة لا يمكن أن يديروا بالاتصال أزمات وقعت في الولايات ولم يتم إدارة المواقف بمهنية خاصة على المستوى الاتصالي وهذا الإخفاق رآه الجزائريون عبر حوادث واحتجاجات قام بها مواطنون في ولاياتهم وقد أضحى من الضروري الآن الاستثمار في الاتصال ومعارفه ومنابر التكوين في الجامعة التي تتيح تكوينا على يد مهنيين وخبراء أكاديميين في الاتصال لجعل الدولة تتصل عن طريق كفاءات وتسد فراغا قاتلا في هذا المجال ألغى كيان الدولة المؤسساتي وعزز من ثقافة “شخوص النظام ” .

تحول مفصلي

إن الدولة الجزائرية تشهد مرحلة تحول هامة تقتضي طرحا واقعيا في الأداء ولا يمكن انتهاج أي خطاب شعبوي لاستقطاب رضا الناس فهذا الأسلوب فقد كشف الضرر العميق والخطير على الدولة فقزم كيانها وجعل حركة الشخوص أقوى من إيقاع المؤسسات وهذا الواقع تسبب فيه غياب إستراتجية اتصال للدولة كمؤسسة تخاطب عن مضمون الشعب الذي لم يجد خطابا اتصال يستقطبه الأمر الذي حول منصات للتواصل الاجتماعي إلى فضاء اتصالي بديل بالنسبة لشرائح اجتماعية عديدة خاصة منها الشباب الذي يميل إلى ممارسة الاتصال عبر هذه المنصات الاتصالية الحديثة لغياب أي منابر أخرى للاتصال فعالة ومؤثرة .

وانطلاقا من هذا المعطى يجب الانتباه إلى أن الدولة الجزائرية مطالبة اليوم بتفعيل آليات حقيقية وملموسة لتطوير سياسة الاتصال على مستويات عديدة بداية من مؤسسة رئاسة الجمهورية التي يجب أن تنتهج خطابا اتصاليا وتمارس تقاليد اتصال فعالة الى مؤسسات الدولة الأخرى التي تمثل الجهاز التنفيذي والمنتخب فيجب أن يشعر الجزائريون أنهم أمام مناخ اتصالي جديد تؤسس له آفاق الدولة الجديدة التي تحتاج فعلا إلى مسار إصلاحي في مختلف المجالات والقطاعات فقد تأخر وقت الدولة .

الحوار مع الحراك

كما يجب على الدولة التي تسعى إلى حوار جاد مع “الحراك الشعبي ” أن تنتهج في هذا الحوار الوطني سياسة اتصال مغايرة تماما عن سياسة الاتصال التي تم انتهاجها في سنوات تجسد فيها مفهوم “الزعامة ” على حساب كيان الدولة وهذا الحوار الذي يعتبر فضاءا اتصاليا هاما لإيجاد حل توافقي للازمة السياسية وتمكين الشباب من أن يكون فاعلا في منظومة الدولة الجديدة يحتاج هو الآخر كمحطة تحول وطنية سياسية تاريخية لخطاب اتصالي فعال بين مختلف أطراف الحوار المؤثرة في المشهد الوطني ولا يمكن تبعا لهذه الخطوة الهامة التي تقوم بها الدولة أن تتحقق نتائج ملموسة إلا إذا كان الخطاب الاتصالي فعالا ومؤثرا وهذا مسالة حيوية وهامة لا يمكن إغفالها في إنتاج هذا المشهد الاتصالي الجديد الذي يعبر عنه الحوار بين الدولة والحراك الشعبي الذي خاطب السلطة خارج المؤسسات .

لذا فإن المحطات القادمة للإصلاح التي ستبادر بها القيادة السياسية الجديدة للدولة أرى أن ورشاتها تحتاج لإستراتجية اتصال فعالة تحرك الخطاب الاتصالي للدولة وتنتج أداء مقنعا يمكن على أساسه استعادة التوازن المطلوب في ساحة العمل العام والعمل السياسي الذي يجب أن يثري المشهد الوطني بدل أن ينتج هشاشة تضعف الدولة وتلغي كيانها ولم يعد مقبولا على الإطلاق والجزائر تشهد تحولا سياسيا عميقا ان تبقى سياسة الاتصال المنتهجة ممركزة في جهة ما او مؤسسات معنية بل يجب الاعتماد أيضا على وسائل الإعلام عبر تقاليد اتصالية جديدة وطرائق عمل مغايرة لتعزيز الخطاب الاتصالي للدولة وجعل القيادة السياسية أكثر إقناعا وخطابها أكثر فعالية .