الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تنظم دورتين من المشاورات التقنية الدولية

تنظم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته دورتين من المشاورات التقنية الدولية، اليوم الخميس والثلاثاء المقبل، في إطار إعداد المشروع الأولي للإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

و سيتم إجراء هاتين الدورتين المنظمتين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

و أشار البيان إلى أن هذه اللقاءات تأتي كمرحلة ثانية من سلسلة المشاورات التي كانت قد باشرتها الهيئة في السداسي الثاني من سنة 2019، و التي كانت قد أشركت فيها مختلف الفاعلين على الساحة الوطنية للمساهمة في إعداد المشروع التمهيدي للإستراتيجية، على غرار الدوائر الوزارية والمؤسسات الاستشارية والرقابية والنقابات العمالية والمهنية وكذلك الأسرة الجامعية والمجتمع المدني.

وتهدف هذه المشاورات التقنية الدولية، مثلما أوضحته ذات الهيئة، إلى “الاستفادة من الممارسات الفضلى ومطابقة المعايير الدولية في هذا المجال”.

و ستتميز الدورتان بمشاركة خبراء من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، على غرار مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والبنك الأفريقي للتنمية و البنك العالمي، بالإضافة إلى مركز الخبرات للسياسات العمومية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسيول و مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسنغافورة.

للإشارة، ستجري أشغال هذه المشاورات على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر(الجزائر العاصمة) .