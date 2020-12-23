الهواجس الصعبة والفرج المأمول

د. بن عجمية بوعبد الله أستاذ جامعي وكاتب صحفي

تحاليل كثيرة ودراسات متعددة لا بل حتى نكت وحواديث تناولت سنة 2020 التي تفصلنا عن نهايتها أيام قليلة، سنة لم تكن كسائر السنوات الماضية لما ميزها من أحداث لم تشهدها البشرية في قرونها الأخيرة على الأقل، فالإضافة إلى التغيرات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية والأمنية ،والثقافية والحضارية والإعلامية التي تتفاعل كل سنة او فترة أو حقبة وهذا ليس بالأمر الجديد، ولكن الوافد الجديد على هذه السنة والذي أربك العالم بأسره بما فيها الدول المتطورة والمتقدمة والتي لطالما كانت منظومتها القاعدية والأمنية والاقتصادية والسياسية وفي كل المجالات الأخرى محل مزايدة وافتخار وعرض للعضلات وهيمنة على القرار العالمي في مختلف المحافل الدولية والقضايا التي فرضت نفسها على المسرح العالمي انضاف إلى هذه التحديات وباء كورونا.

وباء ضرب بقوة وبلا رحمة كل أنحاء المعمورة سواء على مستوى الأرواح أو الأرزاق وفرض على الفرد المعاصر عزلة وحجرا صارما ألزمه البيت وغلق عليه كل الفضاءات العمومية كوسيلة وحيدة للوقاية منه في انتظار تعميم استخدام اللقاح الذي بدأ يستخدم في دول عديدة في انتظار مفعوله وآثاره التي لم تظهر بعد. ما أثر نفسيا واجتماعيا على أنماط حياة الأفراد والمجتمعات والدول.

ومع بداية الحديث عن موجة ثانية أكثر فتكا وخطورة والتي ظهرت مؤخرا في بريطانيا عاد النقاش مجددا حول نهاية هذه السنة وبداية السنة الجديدة التي كان الأمل معلقا على أن تكون مختلفة عن سابقاتها، إلا أن الأخبار المتواترة حول الوضعية الوبائية تدعو إلى تجدد القلق والخوف والرعب في كامل المعمورة أن يتواصل الحال على ما هو عليه أيضا خلال سنة 2021 التي يستعد العالم بعد أيام قليلة لاستقبالها بالحزن عند البعض لما فقده من أحبة فيها بسبب الوباء وبقلق وخوف شديدين عند البعض المتبقي الذي تضرر هو الآخر من انحصار العمل والرزق، طبعا وينسحب هذا الخوف والقلق والرعب كذلك على مستوى الساسة والدول نتيجة اضطراب الأجندات والمشاريع وعديد الملفات التي تأزمت إقليميا ودوليا.

والجميع أصبح مشترك الهواجس موحد المخاوف مقتسم التحديات ولسان حاله:

كيف ستكون سنة 2021؟ وما هي تحدياتها تبعا لما حدث في السنة الجارية 2020؟ وهو سؤال جدير بأن نتوقف عنده طويلا أفرادا ومجتمعات ودولا.

ويمكن حصر هواجس السنة المقبلة 2020 في الموضوعات والملفات التالية والتي نذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر:

استمرار الوباء من عدمه وهو التحدي الأكبر والخطورة الأشرس على العالم بأسره، وهل ستكون سنة التخلص من الوباء او نسخة مطابقة للأصل للسنة الحالية التي كانت حصرا لوباء كورونا فتكا وتأثيرا وتداعيات ونقاش ودراسات ومحل مفاوضات وقرارات وخطط عاجلة واستراتيجية على السواء، ينضاف إلى ذلك أن نسب زيادة الإصابات والوفيات ما تزال في استمرار وتصاعد خاصة في أوروبا وأمريكا مهد هذا الوباء وموطنه الرئيسي.

جدوى اللقاح الذي يتم التسويق له سواء في نسخته الروسية أو في نسخته التشاركية بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ،ولعل الهاجس كذلك ،والتخوف هو في جدوى هذا اللقاح على الوباء أم أنه لقاح مؤقت سرعان ما يتغلب الفيروس عليه، خاصة في ظل التخوفات العالمية منه ومن استعماله ما ادى ببعض رؤساء الدول الى استخدامه أمام الكاميرات لكي يشجعوا شعوبهم والعالم على ذلك كما فعل الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” ومع ذلك ما تزال الكثير من الدول والشعوب متخوفة منه ومن تداعياته وآثاره الجانبية.

التداعيات المالية ،والاقتصادية نتيجة الحجر الصحي والإغلاق التام الذي حدث لأغلب المؤسسات الإنتاجية والمالية والتجارية والسياحية وتزايد مهول لنسب الفقر والبطالة والتشرد وارتفاع القدرة الشرائية في عديد دول العالم وهاجس معالجة هذه الأوضاع التي تفاقمت كثيرا ودفع الفرد ثمنها غاليا، أما في الدول النامية والمتخلفة فالأمور خرجت كلية عن السيطرة لأن الأزمة مضاعفة والتعامل معها يسير ببطء كبير، وإذا استمر الوباء لأشهر مقبلة فإن التداعيات ستكون مؤلمة جدا والتدارك من الصعب بمكان.

التداعيات النفسية والاجتماعية التي أثرت كثيرا بالأفراد نتيجة الحجر الصارم والطويل وتأثيرات ذلك على الأطفال والمرضى والنساء والأسر والعلاقات الاجتماعية والتوقف الكلي عن المناسبات الاجتماعية بسبب فرض التباعد، تداعيات من شأنها أن تحتاج حقيقة إلى متابعة وعلاج ومصاحبة ومرافقة دقيقة ومدروسة وطويلة الأمد للرجوع إلى الطبيعة العادية والنفسية الصحية لمباشرة الحياة مجددا سنة 2021 ولذلك فإن هاجس بقاء الأمور على حالها سوف يعقد هذا الجانب كثيرا.

التغيرات الإقليمية والدولية التي يشهدها عالم كورونا من قبيل وصول إدارة أمريكية جديدة برئاسة الديمقراطي “جو بايدن” ونهاية ولاية رئاسية مثيرة للجدل للرئيس المنتهية ولايته “دونالد ترامب” والذي أبان عن وجه أمريكا الحقيقي وتداعيات الإدارة الجديدة على الأوضاع العالمية وتحديدا منطقتنا العربية وخاصة ملف التطبيع الذي أصبح في أجندة القوى الكبرى والدول العربية على السواء باستثناء الدول الرافضة والمقاومة كالجزائر في شمال إفريقيا والكويت في آسيا.

الصراعات الدولية بين القوى الكبرى حول زعامة العالم حيث أن وباء كورونا أبان على ضعف وترهل للمنظومة الغربية الرأسمالية في مقابل المنظومة الشرقية التي تتزعمها الصين، فلم يعد عالم اليوم أحادي القطب كما كان سالفا بل متعدد الأقطاب والسياسات والتوجهات، ما سينعكس لا محالة على ملفات عديدة في تغيير الخارطة الجيوسياسية خاصة منطقتنا العربية والإسلامية، وهذا من أبرز الهواجس وأهمها في السنة المقبلة.