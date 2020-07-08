الهدف العاشر لمحرز في الدوري الإنجليزي

ج.ن

فاز مساء اليوم الأربعاء، فريق مانشستر سيتي بِخُماسية نظيفة على الضيف نادي نيوكاسل، الذي يلعب له الجزائري الآخر نبيل بن طالب، لِحساب الجولة الـ 34 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وأمضى الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لِفريقه مانشستر سيتي، في الدقيقة الـ 21. ليرفع قائد “الخضر”، غلّته إلى 10 أهداف بِألوان فريق مانشستر سيتي، في بطولة إنجلترا للموسم الحالي، ليحقق 12 هدفا وصنع 15 في 43 مباراة بكل البطولات.

وترك محرز أرضية الميدان في الدقيقة الـ 75، لِزميله متوسط الميدان تومي دويل، وحينها كان فريقهما مانشستر سيتي مُتقدّما في النتيجة بـ (4-0).

وبات مانشستر سيتي بعد هذا الإنتصار العريض والسّاحق، يجمع 69 نقطة في المركز الثاني، ويشغل نيوكاسل الرتبة الـ 13 بِرصيد 43 نقطة. قبل 4 جولات عن إسدال ستار البطولة الإنجليزية.