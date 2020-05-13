الهامل وزوجته وأبناؤه مجددا أمام العدالة

* النيابة استأنفت الأحكام الصادرة شهر مارس الماضي

كشفت مصادر أن مصلحة الجدولة بمجلس قضاء العاصمة قد برمجت ملف المدير العام للأمن الوطني السابق اللواء عبد الغاني هامل وعائلته وشركاتهم ال24 وولاة للجمهورية نهاية الشهر الحالي على خلفية الاستئنافين المقدمين من قبل المتهمين من جهة والنيابة من جهة ثانية، في ملف الثراء الغير وسوء استغلال الوظيفة وتهم ثقيلة أخرى تخص الفساد ونهب الأموال والعقارات العمومية.

هذا الملف الذي سبق للمحكمة الابتدائية ان قضت فيه يوم 11 مارس المنصرم في جلسة علنية دامت 05 أيام كاملة بإدانة المتهمين بين 03 سنوات و15 سنة يخص الثراء الفاحش الذي ظهر على اللواء عبد الغاني هامل وعائلته التي تبين أنها تملك 24 شركة من كبريات الشركات و60 عقار راقي بقيم كبرى منها 25 عقار بوهران و05 بمسقط رأسه في تلمسان ناهيك على عقارات أخرى بالعاصمة وتيبازة إضافة ل135 حساب بنكي بالملايير من العملة الوطنية والصعبة سيتم مباشرة الفصل فيه يوم 31 ماي المقبل ، ناهيك عن استثمارات خيالية في ولايات تيبازة ، تلمسان ، البليدة ووهران والتي تحصلو عليها بتواطؤ مسؤولين سامين في الدولة منهم ولاة الجمهورية ، حيث يتابع معه كل من عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف بصفتهما واليان سابقان لوهران ، وغلاي موسى والزبير بن صبان بصفتهما ولاة تيبازة بالإضافة إلى إطارات سامية أخرى ، هذا وأشارت مصادر مقربة أن ملف عبد الغاني هامل هو جزء من حجم فساد عائلته التي حولت الجزائر إلى إمبراطورية خاصة ، في حين أن هناك من الجوانب لا تزال غامضة لم يتم تسليط الضوء عليها منها أملاكه بتلمسان خاصة في صبرة والرمشي ، وكيفية حصوله على عقارات كبيرة ، بالإضافة إلى امتلاك عقارات ومحاجر بعين تموشنت وشركات مع رجال أعمال محسوبين عنه والذين ظهر عليهم الثراء فجأة بكل من تلمسان ووهران وهي الملفات التي يمكن للنيابة إثارتها من خلال دفع أولي تطالب فيه بتحقيق تكميلي قد يجر عدة إطارات أخرى إلى العدالة ، أو يتم تحريك دعوى أخرى مستقلة لحماية المال العام واسترجاع هبة الدولة العمومية.

محمد بن ترار