النيابة العامة تفتح تحقيق ابتدائي مع حداد على خلفية ابرامه صفقة مع مستشار ترامب

كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في بيان لها الاثنين عن فتح تحقيق ابتدائي على اثر ما تداولته صحف وطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم حداد علي مع شركة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار

وجاء في البيان أنه على اثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم حداد علي مع شركة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار, وعملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تعلم الرأي العام بفتح تحقيق ابتدائي حول الموضوع بغرض الوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي منها .

وكان موقع أمريكي يسمى فورن لوبي قد كشف قبل يومين أن الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال، علي حداد، المدان بالسجن مابين 18 و7 سنوات رفقة أفراد من عائلته في عديد قضايا فساد استعان برجل مقرب وعمل مستشارا للرئيس دونالد ترامب مقابل 10 ملايين دولار للضغط على الجزائر وكشف نفس المصدر أن مدة العقد الذي أبرمه علي حداد مدته مع مجموعة سونوران ويتضمن تقديم خدمات استشارية تجارية وشخصية بالإضافة إلى خدمات أخرى على أساس متفق عليه بين الطرفيين وذكر الموقع أن العقد وقعته من أسمته صابرينة بن التي قالت إنها مستشارة حداد في العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب الموقع فإن العقد مسجل باسم مؤسس الشركة روبرت ستريك والرئيس التنفيذي كريستيان بورج، وكان ستريك مستشارًا في الساحل الغربي لحملة دونالد ترامب عام 2016، وقد حققت الشركة ثروة منذ وصول ترامب للرئاسة

باية ع