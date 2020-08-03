النيابة العامة تفتح تحقيق ابتدائي مع حداد على خلفية ابرامه صفقة مع مستشار ترامب

الأولى
عن سارة يوبي 1٬017

كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في بيان لها الاثنين عن فتح تحقيق ابتدائي على اثر ما تداولته صحف وطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم حداد علي مع شركة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار
وجاء في البيان أنه على اثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم حداد علي مع شركة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار, وعملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تعلم الرأي العام بفتح تحقيق ابتدائي حول الموضوع بغرض الوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي منها .
وكان موقع أمريكي يسمى فورن لوبي قد كشف قبل يومين أن الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال، علي حداد، المدان بالسجن مابين 18 و7 سنوات رفقة أفراد من عائلته في عديد قضايا فساد استعان برجل مقرب وعمل مستشارا للرئيس دونالد ترامب مقابل 10 ملايين دولار للضغط على الجزائر وكشف نفس المصدر أن مدة العقد الذي أبرمه علي حداد مدته مع مجموعة سونوران ويتضمن تقديم خدمات استشارية تجارية وشخصية بالإضافة إلى خدمات أخرى على أساس متفق عليه بين الطرفيين وذكر الموقع أن العقد وقعته من أسمته صابرينة بن التي قالت إنها مستشارة حداد في العاصمة الفرنسية باريس.
وحسب الموقع فإن العقد مسجل باسم مؤسس الشركة روبرت ستريك والرئيس التنفيذي كريستيان بورج، وكان ستريك مستشارًا في الساحل الغربي لحملة دونالد ترامب عام 2016، وقد حققت الشركة ثروة منذ وصول ترامب للرئاسة

باية ع

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك