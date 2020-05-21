النواب يطالبون الخزينة العمومية بتقديم تقرير حول طباعة النقود أمام البرلمان

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، أعضاء لجنة المالية، الخزينة العمومية، بتقديم تقرير مفصل حول الآثار التي خلفها التمويل غير التقليدي، الذي اعتمدته حكومة أحمد أويحيى سنة 2017، على الاقتصاد الوطني.

جلسة اليوم الثالث لمشروع قانون المالية التكميلي باللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عرفت نزول المدير العام للخزينة العمومية، الذي كشف عن إنشاء شركة عمومية ذات رأسمال استثماري تمولها البنوك العمومية، خلال الأيام القادمة، من أجل تمويل الشركات الناشئة.

وفي هذا السياق، تساءل النواب عن مسألة التمويل غير التقليدي، أو ما يعرف بطباعة النقود، فرد المدير العام للخزينة مؤكدا أنه لا عودة إلى خيار التمويل غير التقليدي، موضحا أن الخزينة تعمل مع بنك الجزائر لإيجاد حلول مبتكرة مقارنة بتلك المستعملة في الماضي