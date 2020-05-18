النواب يرفضون رفع تسعيرة الوقود ويطالبون بالتعجيل في استيراد السيارات المستعملة

رفض النواب أعضاء لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، الزيادة المقترحة من قبل الحكومة في تسعيرة المواد الطاقوية، بموجب مشروع قانون المالية التكميلي 2020، وذلك خلال أول جلسة لعرض مشروع النص من قبل وزير المالية عبد الرحمان راوية.

وقال عضو من اللجنة في تصريح لـ “البلاد.نت”، إن غالبية الأعضاء رفضت الزيادات المقترحة في تسعيرة البنزين بـ 3 دينار والديازال بـ 5 دينار، مؤكدين أنها ستؤثر بطريقة مباشرة على المواطن، وذلك من خلال لجوء التجار إلى رفع أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل.

بخصوص السماح للوكلاء باستيراد السيارات الجديدة، دعا النواب إلى تطبيق الإجراء المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2020، والتسريع في إجراءات السماح للمواطنين باستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات.