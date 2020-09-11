النمسا وفرنسا رفضتا استضافة تربص لـ”الخضر” ونحو نقله الى هولندا

ج.ن

يتجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالتنسيق مع المدرب الوطني جمال بلماضي، على تعديل برنامجه الخاص بتربص “الخضر” في شهر أكتوبر المقبل، بعد رفض سلطات دولتي النمسا وفرنسا، استضافة المعسكر المقبل لـ”الخضر”.

ويشهد التربص خوض “محاربي الصحراء” لمباراتين وديتين، وهو ما يعني تواجد عدد من مشجعي “الخضر”، ما لا يُساعد البلدين اللذين يمنعان حاليا تجمعات الجماهير في المباريات بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وكذا تخوفات أمنية لدى كلا البلدين من حضور المشجعين الجزائريين للمباراتين الوديتين، بغض النظر عن أزمة كورونا، وذلك خشية من إمكانية حدوث أعمال شغب كما حدث في مرات سابقة.

وكشفت مصادر لـ”موقع الوسط”، بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والشركة الفرنسية المُكلفة بتنظيم مُباريات المنتخب في أوروبا، يقومان حاليا بمُفاوضات مع السلطات الهولندية للسماح بإقامة التربص في هولندا، وذلك، بعد الحصول على موافقة المدرب الوطني جمال بلماضي.

وتشير المصادر إلى أن مواجهة منتخب الجزائر الودية الأولى خلال تربصه المقبل، ستكون أمام غانا، في حين لن تكون المباراة الثانية بنسبة كبيرة ضد الكاميرون، بل أمام مُنافس مُتعود على مُلاقاة الجزائر وديا ورسميا، بشكل مُستمر خلال الأعوام الماضية، وهو المنتخب الغيني.

وتسعى الجماهير الجزائرية لرؤية أشبال بلماضي مجددا بعد غياب استمر قرابة العام، لاسيما وأن منتخب محاربي الصحراء هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي، وتعمل الشركة الفرنسية في الوقت الحالي على تقديم كل الضمانات اللازمة للجهات الأمنية في هولندا، بخصوص إقامة اللقاء بأفضل شكل ممكن، خاصة ما يتعلق بتحديد عدد الحضور، في ظل جائحة كورونا التي تواصل توسعها في أوروبا خلال الفترة الأخيرة، وتجهز الشركة خطة دقيقة تسمح بمرور اللقاء في أفضل الظروف، بنفس الطريقة التي حدثت عندما فازت الجزائر على كولومبيا بثلاثية، خلال شهر أكتوبر الماضي، رغم أن المباراة لعبت في مدينة ليل الفرنسية، التي تشهد وجودا قياسيا للجالية الجزائرية، ويفترض أن تحسم الأمور في الساعات القليلة القادمة.

وستكون هاتان المباراتان الوديتان تحضيراً لاستئناف تصفيات أمم أفريقيا 2022، حيث سيقابل رفقاء النجم رياض محرز، شهر نوفمبر المقبل، منتخب زمبابوي ذهاباً وإيابا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة السادسة، التي كان قد هزم فيها المنتخب الجزائري منافسيه زامبيا وبوتسوانا في أول جولتين.