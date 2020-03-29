النكتة في مواجهة إعلام الأزمة

بقلم: احسن خلاص

أطلقت الحيرة التي أدخل فيها انتشار فيروس كورونا البشرية العنان للحديث في كل شيء وكأننا بهذه الأزمة تطرح مشكلات وجودية وجوهرية وتضع أسئلة متعددة الأبعاد أمام الإنسانية جمعاء. فلأول مرة تتوجه أنظار بني البشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأفكارهم إلى ما يخرج من أكثر من 500 مختبر بيولوجي معترف به عالميا من لقاحات وأدوية لهذا الوباء المهدد لصحة الإنسان.

غير أن أكثر الخبراء تفاؤلا يدعون إلى الانتظار أكثر من عام كامل لتكتمل العمليات المخبرية التقليدية قبل أن يرى الترياق النور. وقبل ذلك يقدر الكثير من الأطباء المختصين أنه لا يوجد أمام البشر إلا التباعد والانعزال الاجتماعي لإضعاف انتشار الفيروس والحد من جبروته، وقد سمعنا خبيرا سويسريا يقول إن الحل الأمثل المتوفر حاليا يتمثل في العزل التام لنصف عدد البشر على الكرة الأرضية لمدة لا تقل عن أربعين يوما وبتعبيره الخاص يجب إيقاف نشاط الكرة الأرضية فلا نسمح بالحركة إلا للمجالات الحيوية القاعدية.

هذا هو الوضع الذي يقترحه كورونا على البشر، أن يتخلوا عن طبيعتهم الاجتماعية ما أمكن وأن يهجروا حياتهم الاقتصادية وحتى صراعاتهم المألوفة ومواسمهم الدينية وغير الدينية وأعيادهم واحتفالاتهم وأن يركنوا إلى العزلة والفراغ وتغيير جذري لعاداتهم اليومية في الحياة. يدعوهم كورونا إلى مغادرة الشوارع والساحات والملاعب والقاعات وأماكن كسب العيش ومواجهة الحياة، فصار السجن أحب إلى البشر مما يتهددهم به كورونا اللعين.

لقد أظهرت الضجة الكبرى التي أثارها هذا الغزو أن البشرية ترفض الإقامة الجبرية التي فرضها عليها هذا الديكتاتور العالمي الجديد، فخرجت منتفضة وفي يدها جميع الأدوات التي يتيحها الموروث الثقافي والمخيال الجماعي وروح الإبداع التي يخاف من ضياعها الإنسان المعزول. ولأن الوظيفة كما يقول التطوريون تحافظ على العضو وتنميه فإن توظيف القدرات العقلية والوجدانية الفردية والجماعية كفيل بالحفاظ على النوع البشري.

ولأن وقت انتظار نتائج البحث العلمي لإيجاد حلول طبية للوباء قد يطول فإن النفس الملول تلجأ إلى الفكاهة والنكتة لإيجاد أشكال بديلة لمقاومة المخاوف التي يحملها انتشار الوباء والضجر والاحتقان الذي يصحب العزل الاجتماعي الذي لم يعد إنسان القرن الواحد والعشرين يألفه وهو الذي اعتاد الاحتكاك والازدحام بالرغم مما وفرته تكنولوجيات الإعلام والاتصال من فسح للتواصل عن بعد، وتبادل الأفكار والمعطيات وتناقل الأخبار والمستجدات عن حصائل الفيروس اليومية من المصابين والقتلى عبر العالم وهي الوسائط ذاتها التي سخرها المجتمع، ليس ليسخر من الجبار كورونا، بل ليسخر من أفراده وجماعاته ومن حاكميه ومحكوميه وهم يواجهون الغازي الجديد مبتدعين أشكالا جديدة من مظاهر الفكاهة والضحك تختلف كثيرا عن الأساليب والأشكال التقليدية المألوفة في النكت الشعبية المروية، إذ أنها تمتزج بالصور المعبرة وتستدعي إبداعات جديدة في طرائق التأليف بين المواقف والمشاهد وأساليب مغايرة في التبليغ تتلاءم مع ما يتطلبه الكم الهائل من المواد المتداولة.

وإن كانت النكت والفكاهات عندنا في مجتمعاتنا تحمل عادة جلدا قاسيا للذات فإن الكثير من متداوليها ومستهلكيها يرون فيها السلاح الوحيد المتوفر لديهم اليوم، ليس لمواجهة كورونا بل لمواجهة أنفسهم الملولة أمام الصعوبات وحالات الإرهاق التي يعيشونها يوميا في منفاهم الاضطراري في منازلهم. وذهب بعض من سألناهم عن دور الفكاهة في هذا الظرف إلى أن الضحك يفيد في الشفاء من عدة أمراض نفسية وعضوية في الإنسان. حتى أنها، في نظر أحد الأطباء الذين سألناهم، تحرر “الامفيتامينات” و”السيروتونين” التي تنشط الذهن وتحسن المناعة وقد ثبت عياديا في المجلات المتخصصة وتوصيات المجتمعات العلمية.

غير أن هناك من يراها شكلا من أشكال الهروب من الهموم والمآسي التي تتماثل أمامنا جراء مستقبل لا نملك مفاتيحه ونفق لا نرى نهايته، وهي شكل من أشكال المقاومة لدى آخرين أو محاولة تجاوز الوضع وأخذ العبرة منه واسترجاع القدرة النفسية على المواجهة وتجديد الطاقة الإيجابية والتغلب على الطاقة السلبية التي ينشئها الهلع الذي أحدثه الفيروس وتمكين العقل من التفكير بشكل مختلف بالتحرر من النزعة إلى الاستسلام للمعلومات المتدفقة التي يحمل جلها مسحة تشاؤمية بالنظر إلى التهويل الذي يصاحب الإعلام الخاص بأزمة كورونا وهو إعلام الخطر والمخاطر.

وبنظرة سوسولوجية ذكر لنا أحد من سألناهم عن دور النكتة أنها ظاهرة اجتماعية صحية تعيشها كل المجتمعات البشرية فهي رافد سيكوعلاجي يحررنا من الكبت والهموم ويعبر عن القهر والهموم ويميط اللثام عن عيوب الناس. فهي من فصيلة الأنواع الكوميدية إلا أنها مجهولة النسب وتتوارثها الأجيال كإرث جماعي مشاع مع أنها قد تختلف من مرحلة إلى أخرى فنكت عهد بومدين تختلف عن نكت عهدي الشاذلي وبوتفليقة في التعبير عن صفات الحاكم أو قهر الإنسان والشعوب.

ولا يتوقف دور النكتة في تفعيل أشكال المقاومة النفسية المذكورة بل تعبر كذلك عن الكبت الجنسي وعن الجهل والأنانية حتى في أوقات الأزمات الشديدة كتلك التي نعيشها هذه الأيام بسبب الإغلاق الاجتماعي. ويفسر محدثنا أهمية النكتة في هذا الظرف في كونها أفضل أنواع الأدب الشعبي ربطا للعلاقات الاجتماعية بطابعها المختصر والقابل للانتشار أفقيا وعموديا في المجتمع. غير أن آخرين يرون فيها جوانب سلبية بما تفقده لدى المدمنين عليها من روح المسؤولية الاجتماعية والإفراط في تهوين الحياة والابتعاد عن جدية وخطورة الوضع العام والمشاركة في مواجهة التحديات التي تفرض على المجتمع، فهي في نظرهم لا تختلف في هذه الحال عن المخدر.

غير أن قليلا من النكتة لا يقتل بل يرفع معنويات الفرد ويساعده على التعافي ونسيان الآلام والأحزان والتغلب على الخوف لذا فالنكتة حاضرة في الحروب والجنائز وكيف لها أن تغيب عنا في زمن الكورونا لاسيما وأنها تساعد على تطوير الوعي وجعله أكثر قسمة بين الناس.

غير أن هناك من لا يعترفون للنكتة بجدوى إذ لا مجال للتسلية في الوقت الذي قد يتعرض كل واحد منا للخطر فضلا عن أنها تنسينا الدعاء والاستغفار والعودة إلى الله والتدبر في خلقه وملكوته والتفكير في المئات من الذين يواجهون المصابين في المستشفيات بقلة الوسائل والإمكانات.