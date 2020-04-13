النفط يرتفع أكثر من 4%

– قفزت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، اليوم الاثنين، بعدما توصل أخيرا منتجون كبار لاتفاق على أكبر خفض للإنتاج على الإطلاق.

ولكن كبح المكاسب يثير قلقا بشأن عدم كفاية الخفض لمنع تخمة للمعروض في ظل تهاوي الطلب جراء فيروس كورونا.

وبعد أربعة أيام من الجدل، وافقت منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون فيما يُعرف بأوبك+ على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو لدعم أسعار النفط، وهو ما يمثل 10 % من الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار ما يعادل 4.1 % لتسجل 32.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش بعد أن فتحت على مستوى مرتفع للجلسة عند 33.99 دولار.