النفط.. ماذا وراء حرب الأسعار؟

بقلم/ صالح عوض

أمام تطور تداعي ارتفاع وتيرة ضخ البترول من قبل السعودية وروسيا يطرح كثير من المراقبين السؤال: ما الذي دعا السعودية إلى الزيادة في ضخ النفط في الظروف المرافقة لكورونا المتسببة بانخفاض الطلب؟ فهل هي مجرد رغبة في ولوج الحرب مع روسيا في معركة الزعامة للدول المصدرة فيما هي تخسر 500 مليون دولار يوميا، وقد يصل العجز في الموازنة السعودية الموازنة 80 بالمائة؟ إلى الدرجة التي تصفها مجلة الايكونومست بالقول: “إن حفرة تنزلق فيها السعودية اقتصاديا..” وهنا من الضروري استحضار شواهد تاريخية وأخرى واقعية لفهم ما يجري ومآلاته.

لن ينسى صانع القرار الروسي دروس التاريخ وكيف استطاع ارتفاع معدلات ضخ النفط السعودي في نهاية ثمانينات القرن الماضي تحطيم الاتحاد السوفيتي بعد ان وجه لاقتصاده المأزوم ضربات عميقة، وفي حين يبدو ان روسيا قد لعبت الدور بدقة في الأزمة الراهنة وحاولت ان تظهر براءتها من التآمر على سعر النفط وهي تدرك مآلاته.. أرادت ان تثبت للسعودية عدم قدرتها على الصمود في المواجهة لأسباب عديدة ليست فقط الجانب المالي المباشر والمؤثر على الموازنة السعودية..

تكلم الرئيس الأمريكي بلغة حاسمة: “سأفعل كل ما من شانه حماية الاقتصاد العالمي ولا أعبأ بأوبك ومصيرها ولا يعجبني تصرف التخفيض للسعر فانه يؤثر على الوظائف في أمريكا” هذا في حين أثنى الرئيس الأمريكي على روسيا وانه يتفهم موقفها ويحترمه.. وتكلم المسئولون الأمريكان عن خطأ استراتيجي ارتكبته السعودية كونها عرضت الاقتصاد الأمريكي الى خسارات كبيرة وأكدوا ان على السعودية ان هي أرادت دخول معركة مع روسيا ان تبحث عن مجال آخر غير النفط وسارعت كندا لإعلان الموقف نفسه تجاه السعودية وان ضرائب أمريكية وكندية على النفط السعودي سيعلن عنها في حال عدم تخفيض الإنتاج بل وصل التهديد الامريكي الى سحب العتاد العسكري وأجهزة الحماية لسماء السعودية من بطاريات صواريخ باتريوت الى أماكن خارج المملكة ان لم تلب رغبة الإرادة الأمريكية.. هل يمكن توقع ان ما قامت به السعودية قد تم بمعزل عن الموقف الأمريكي؟ ولماذا هذا الموقف الأمريكي الآن؟

الولايات المتحدة تؤكد حاليا إنها معنية بالحفاظ على الوظائف التي تتعرض إلى نقصان بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة والذي كلف الموازنة أكثر من تريليونين دولار، وبسبب صناعة النفط الصخري التي تتعرض الى توقف الآن لكونه يبلغ قيمة تكلفة أغلي بكثير من سعره الحالي الأمر الذي دفع كثيرا من نشاطات ووظائف إلى التوقف والإغلاق فعلا ويشير الخبراء الأمريكان إلى أن تصرف روسيا والسعودية قد أثر على الوظائف الأمريكية في قطاع الطاقة بشكل مباشر.. ومن هنا يكرر الساسة الأمريكان انه كان على السعودية ان لا تعمق الأزمة الأمريكية وان ترتفع الى مستوى المسئولية كما أشار وزير خارجية أمريكا.. ومن الواضح ان أمريكا تعتبر ان هذا الوضع خطير جدا وأنها لن تصبر عليه كثيرا.. هذا في ظل تزايد الحنق الأمريكي على السعودية الذي تمثل برسالة رفع بها أعضاء من مجلس الشيوخ للرئيس الأمريكي بضرورة فعل شيء سريع لوقف التدهور الناشئ عن خفض الأسعار.

اجل لقد ازداد تدفق النفط على الأسواق العالمية وتناقص سعره الى مستوى دنيا في سلة اوبك وأقل في الأسواق الموازية ذلك لان المتحكم بالسوق هو الطلب وليس العرض ولقد ضرب كورونا الطلب بعد ان توقف 20 بالمائة من الطاقة الصناعية في الصين بمعنى توقف احتياجات الصين للنفط بما يعادل النسبة السابقة بالإضافة الى توقف كثير من المؤسسات الصناعية والشركات وحركة الناقلات والمرور في أوربا التي تعتمد اعتمادا كاملا على نفط المنطقة فتناقصت الاحتياجات الى نسب كبيرة مما أدى الى انهيار السعر بعد ان ارتفعت وتيرة الضخ بشكل جنوني؟

لقد أصاب الضرر كل أعضاء الأوبك وبشكل مباشر الدول العربية التي يمثل النفط عماد موازناتها مما سينعكس على برامج التنمية فيه وستجد كثير منها أنها وجها لوجه مع أزمات اجتماعية وقلاقل سياسية عنيفة وستكون إمارات الخليج ودولها أول المتضررين جراء ازدياد الضخ وانهيار الأسعار و بعضها سيعلن إفلاسه بعد أشهر ان تواصل الانهيار في السعر كما هو حال البحرين والعراق بشكل مباشر.. الأمر الذي دفع وزير النفط العراقي الى الدعوة لضرورة ان يحظى الاتفاق مع منتجين من خارج الأوبك.

إلى أين تتجه روسيا والسعودية وقد أضرت العملية بهما ضررا كبيرا فلقد سحبت السعودية 15 مليار من مخزونها وروسيا سحبت 16 مليار دولار وهذا سيؤثر على التنمية والخدمات في البلدين الأمر الذي انعكس سريعا على أوضاعهما الداخلية وهو ما حذر منه الملك سلمان قبل عدة أسابيع.

ولفك اللغز لابد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعتمد على إنتاج النفط الصخري الذي بات ينظر إليه على أنه أحدث تغييرا في توازنات القوى النفطية في العالم خلال العامين الأخيرين، حيث وصل حجم الإنتاج بهذه الطريقة إلى 13 مليون برميل يوميا، بحسب تقارير إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة. ومن المعلوم ان الخزانات الأمريكية الإستراتيجية تتسع الى 800 مليون برميل وكان الاحتياط النفطي الأمريكي 630 مليون برميل 5 مارس 2020 هو يفيد بان النقص يبلغ 170 مليون برميل.. والآن خلال الشهر الماضي امتلأت الخزانات الإستراتيجية الأمريكية.. فجاء وقت البيع وتحقيق الأرباح وذلك من خلال تخفيض الإنتاج من قبل أوبك وروسيا.. ومن هنا تصاعدت اللهجة الأمريكية بضرورة خفض الإنتاج لإرجاع سعر النفط الى سابق عهده وهنا تكمن الخطورة هل تستطيع السعودية ان تلبي القرار الأمريكي فورا وسريعا؟ من الذي سيضمن عدم صدور قرارات أمريكية قريبا بفرض ضرائب أمريكية وكندية على النفط السعودي وكذلك منع النفط السعودي من الوصول الى المصافي؟

يبدو ان روسيا في سعة من أمرها لو رفضت تخفيض سعر النفط.. الاقتصاد الروسي لديه مساحة مناورة اكبر وذلك لأسباب لها علاقة باستقلال الروبل الروسي وهي العملة الروسية عن الدولار فهي تنتج بترولها بالروبل وبهذا تتحكم بسعر التكلفة في حين يعاني الريال من ربطه بالدولار الأمر الذي يعني انعكاس أي ضغط جراء انهيار الأسعار عليه بشكل مباشر..كما ان قطاعا النفط والغاز يمثلان فقط 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي تعتبر روسيا “قوة عظمى في مجال الطاقة”، حيث لديها أكبر احتياطي غاز طبيعي مؤكد في العالم وتعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي ولديها مناجم معدنية فائقة الأهمية بالإضافة الى هدف روسي استراتيجي بضرب صناعة النفط الصخري الأمريكي.. في حين يقف الناتج المحلي السعودي عند حدود النفط في ظل توقف مواسم الحج والعمرة والسياحة الترفيهية وفي ظل الإنفاق الضخم على الحرب في اليمن.

فهل ينجح اجتماع أعضاء الأوبك وروسيا في وضع خطة لخفض الإنتاج وإيقاف تدهور الأسعار؟ وهل يكون ذلك ممكنا في ظل طلب أمريكا بان يبلغ تخفيض إنتاج النفط بمقدار عشرة ملايين برميل؟

السؤال الأخطر هل هناك مخطط أمريكي تجاه السعودية؟ وهل معارك السعودية الأخيرة كان توريطا لها لتعميق أزماتها ومن ثم توجيه ضربة اقتصادية او أمنية للدولة السعودية؟