النفاق الإلكتروني.. اجتهاد أم هاجس

بقلم: الأخصائية النفسانية العيادية.. هابط ملعيد

المنافق هو نفس الشخص العنصري الذي يدعو للعنصرية هو نفس الشخص الذي يسترجل في أسرته بين حيطان منزله على أخواته متحججا بالشرف و هو في الشارع جعل من التحرش عبادة المنافق هو نفس الشخص الذي لا يفارقه السواك الإسلامي و كلامه كله عن الدين في الوقت الذي وضع فيه خطوط شال و موريس بينه و بين جاره كي لا تكبر شجرة الليمون الخاصة به و تطوف أغصانها لتصل إليه المنافق هو نفس الشخص الذي يخرج كل جمعة من أجل الحراك الشعبي مطالبا بالتغيير و رحيل العصابة و هو من المطففين هوايته اللعب بمصداقية الميزان في دكانه و المتاجرة بالهواتف و الأشياء المسروقة المنافق هو نفس الشخص السباق لجرائم الشرف يتفاخر بأخته المبرمجة كالساعة من المدرسة للدار في الوقت الذي يعيش هو على رزنامة للمواعيد يبدأ ببنات الجيران ليصل الى الولايات المجاورة .

حملات فايسبوكية ضد رياض محرز

المنافق هو نفس الشخص الذي أقام حملات فايسبوكية ضد رياض محرز لأنه قبل حبيبته علنا في بلد يستوفي كل الشروط في الوقت الذي ترك هو حبيبته التي جرجرها معه 04 سنوات لأنها رفضت الذهاب معه للغابة و نفس الشخص أيضا مولع بالمواقع الإباحية

المنافق هو الذي يكره القبائل و يشتمهم عبر صفحات الرداءة و يتهم نساءهم باللاشرف و يصرخ { أسترو بناتكم } و في الخاص يكتب نديها قبايلية القبايليات فحلات

المنافق هو نفس الشخص الذي كتب مجلدات على الزوافيين و المتحدثين باللغة الفرنسية و لقبوهم بالحركى , على أساس أنه يتنفس الوطنية نعم ستجد أن هذا قمة النفاق حين تفتح جواز سفره و تحسب عدد طلبات الهجرة التي كللت بالفشل و المرفوضة النفاق هو نفس المبدأ الذي تتبناه الأم التي تتمنى لابنتها زوجا ذو عصى سحرية ليحملها على كفوف الراحة في الوقت الذي ترى أن ابنها مسحور لأنه اشترى لزوجته وردة بمناسبة عيد زواجهما الأول

نفس الأم التي تشترط على زوج إبنتها بيتا مستقلا على أساس بنتي { ماهيش خدامة عند يماك} في الوقت الذي تعيش فيه زوجة ابنها التبعية و الجحيم معها تطبق عليها طقوس الميزيرية التي عاشتها هي قبل الاستقلال للنفاق نفس أسلوب الفتاة التي تغير شريحة هاتفها التي كان فيها عمار البيجوتري و محمد مول الطاكسي و عماد العسكري و و و و بعد الخطوبة و تقوم بحدف جميع صديقاتها اللواتي كن رفيقات الدرب على أساس أن صداقتهن ما تشرفش .

التغيير نحو الأفضل

أمثلة كثيرة عن هذا الموضوع فلا عتب علينا إن أردنا التغيير نحو الأفضل و أن نعطي لأنفسنا صورة جمالية لتكون واجهة تمثلنا أمام الناس لنقضي بها غاياتنا لكن المشكل يكمن في مفهوم النفاق بحد ذاته فكثيرون هم من يأكلون الغلة و يسبوهن الملة و كثيرون هم من ينطبق عليهم المثل الشعبي { يا لمشبح من برا واش حالك من الداخل }

يقال أن الحاج محمد العنقى رائد الاغنية الشعبية أتى رجل يبحث عنه وكان هذا الرجل جميل الهندام يلبس بدلة أنيقة وربطة عنق وعندما تحدث مع الحاج كان كلامه كله إنحطاط كلام فاحش بذيء حينها قال له الحاج { أهدر كيما راك لابس ولا ألبس كيما راك تهدر}

الشخصية المنافقة أو كما تلقب شيطان المجتمع هي سمات شاذة منافية للسواء تجتمع في شخص واحد لتجعله يعيش بين النفي و التأكيد يكون متناقضا لذاته و تفكيره و كيانه يعيش داخل ثوب ليس على مقاسه فقط لِيُمدح و يُرى بالمنظور الإيجابي.

تنوع الشخصيات

المجتمع اليوم يعيش التنوع في الشخصيات , رغم كثرتها إلا أن الشخصية المنافقة ذاع صيتها و انشرت كآفة اجتماعية لابد من اقتلاعها من الجذور و انقراضها أحيانا تأتي على هيأة مجاملة وراءها أحقاد باطنة و خفية تماما مثل الدواعي الخفية لاحتلال الجزائر صدق من قال أن التاريخ سيعلمك الجغرافيا نعم انه النفاق الاجتماعي . بحد ذاته

كيف تنشأ الشخصية المنافقة إذا ؟ النفاق مثله مثل أي مرض نفسي قد يكون وليد الظروف و إبنها فتساهم على تكوين صفة النفاق هذه في الفرد أولا الأسرة فكما يقال الأسرة هي المدرسة الأولى للطفل و المسئولة عن شكل العجينة قبل دخولها الفرن و أي خلل و شذوذ فيها يحتسب عليها

الأسرة و منطق الاستعلاء و الأبوية

فمن المعروف و من الشائع أن الأسرة و قراراتها لا ريب فيها تحت شراع نحن الأدرى بمصلحتك فمثلا أثناء معارضة الطفل و أفكاره و ميولاته نحو غيره و عند كبح مشاعر الرفض عنده اتجاه الغير و عدم الارتياح لهم او مثلا رفضه للقوانين الداخلية للأسرة العسكرية يجازى بالعقاب و التأنيب هذا ما يدفع بالطفل للاجتهاد و محاولة إيجاد حلول بديلة للتكيف فيغير من سلوكه إرضاء ً لوالديه وخوفا من فقدان الحب و الدعم منهما و كأن ذلك الحب يشتريه على حسابه هو كإنسان ، هنا يتعلم كيفية تبني المواقف و العيش في عالم ليس عالمه بأفكار لا تمثله بتاتا لا أدري لماذا تذكرت صور الدجاج المعروضة على واجهة الثلاجات في الدول الأجنبية مكتوب عليها كلمة حلال و هي لم تذبح أصلا و معروضة بكافة أعضاءها لم ينقص منها سوى الريش ما هو المغزى من كلمة حلال المنسوبة إليها ؟ .

فنون النفاق ؟

النفاق هنا يندمج في الطفل و يصبح جزء من الذهنيات الملوثة الموروثة التي تواكب نموه و تكحون الراعي الرسمي لحياته لأسلوب حياته . فإذا ما أمتدح شخص ما أمامه ، ذمّه من خلفه ، وهذا التناقض في الرأي هو نفاق ، يؤثر سلبيا على أفكار الشخص نفسه قبل تأثيره على الآخرين ، فتبدأ شخصيته بالتحول من شخص متزن مدرك ومسؤول عن أقواله وأفعاله الى شخص يرتاب بالآخرين ويكون الشك دائما قاعدة ترتكز عليها تعاملاته مع من حوله ، فينشأ شخصا مريضا نفسيا و عالة اجتماعية يصعب تخطيها و كبحها فالنفاق مثل الغباء عدوى قد تنتشر و تصبح خارج السيطرة و يصعب معالجته في مراحل متقدمة و من مميزات الفرد المنافق نجد الحيادية السلبية أي مصادقته للخطأ والصواب لنفس الموضوع و امتلاك رأيين مختلفين لموضوع واحد و الرأيين متناقضين مثال كأن يكون علماني يدعو للعلمانية و في نفس الوقت يتحدث عن الميثولوجية في جلسات و حوارات و يتبناها على عيون الناس و يكون معارض و مؤيد في نفس التوقيت و ما يختلف هو المكان فقط و غالبا هذا النوع من الناس يعيشون على هاجس الخوف من فقدان الصداقات أو العمل إن تحدثوا بصراحة و أحيانا لغايات شخصية و هذا ما نراه في الحملات الانتخابية أين يتحول المرشحون الى شخصيات خرافية بعدل عمر بن الخطاب و إنسانية حفيظ دراجي في حصة سهرة الأحلام فلا تقعوا في الفخ .

تعليم النفاق و الكذب

بعض الأولياء يعلمون أولادهم النفاق و الكذب عن غير قصد كالرهان الذي يتم بطلب من الطفل الإجابة عن سؤال من تحب أكثر انا أم والدك كي تحصل على لعبة جميلة أو علبة شوكولا فالغاية هنا تبرر الوسيلة حتى لو كان الطفل لا يعرف معنى الشك هنا يتعلمه و يجعل مصالحه الشخصية فوق كل اعتبار

و أيضا يوجد الاستبداد في الرأي و النقد السلبي لغرض اثارة المشاكل و المعارضة لا غير ما يساعد على نشر الحقد والغيرة و الكره مع جميع من حوله و هذا النوع بالذات يطلق عليه مصاصوا الطاقة الإيجابية فنراه لا يمتدحون أي عمل لزملائهم و لا يتقبلون تفوقهم بالعكس يبحثون دائما عن نقطة ضعفهم او زلة لهم لتضخيمها و جعلها حديثا طازج و فتنة هذا النوع يتلونون حسب الموقف الذي يحويهم ، وبالشكل الذي يخدم مصالحهم الذاتية قبل المصلحة العامة

ربما نتساءل جميعا عن السببي الذي جعل مثل هذه السلوكات متفشية في مجتمعاتنا الشرقية هل ذلك يعود للعوامل الثقافية و الاجتماعية السائدة كالجهل و التخلف فكل الظواهر السيئة وجدت في المجتمعات الشرقية ملاذا و تربة خصبة للتكاثر فالنفاق الاجتماعي نفسه نفس السرقة و الكذب و العنف و القتل و الاعتداء فهذه جرائم نفسية تختلف درجة خطورتها لكنها قائمة على أساس واحد و هو الشخصية الشاذة المضطربة.

الشخصية المنافقة

والشخص ذو الشخصية المنافقة قد يخسر احترامه لذاته و احترام الآخرين وتقديرهم له و قد يصاب ببعض الأمراض النفسية وتتحول الى بارانويا ما يفقده القدرة على تكوين العلاقات الإنسانية قد لا يؤخذ كل كلامه على محمل الجد والانتباه .فما يقال عندنا أن المنافق يكون صديق الجميع نعم هذا صحيح لكن هذه الحالة نسبية فسرعان ما يكتشف الجميع أنه شيطان إجتماعي كما عرفهم علم النفس و يصبحون مثل الممنوعين من السفر قوم منبوذ

كما قال أبو الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق و تأتي بمثله عار عليك إن فعلت لعظيم

كن نفسك و كن رجل الدين لنفسك فقط و ارحم المجتمع من سُمكَ فالعيش بوجه واحد متعة لاغ يعرفها المنافقون .