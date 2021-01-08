النــــائــــب: لـخــضـــــــر بــــن خـــــــــلاف يرسل رسالة مستعجلة الى وزير الخارجية صبري بوقادوم

رسالة مستعجلة موجهة إلى السيد وزير الشؤون الخارجية بخصوص معاناة مجموعة من موظفي السفارة والقنصلية الجزائرية بليبيا.

النــــائــــب: لـخــضـــــــر بــــن خـــــــــلاف الجزائر، في 05 جانفي 2021

الدائرة الإنتخابية : قسنطينة

رقم: 309/م.ب.إ.ن.ع.ب/2021

إلى السيد/ وزير الشؤون الخارجية “المحترم”

الموضـــوع: بخصــوص مجموعة من موظفي السفارة والقنصلية الجزائرية بليبيا.

بعد التحية والاحترام،

نتقدم إليكم بهذه المراسلة لنرفع إليكم معاناة مجموعة من موظفي السفارة والقنصلية الجزائرية في ليبيا والذين تم إيقاف رواتبهم بدون سبب أو سابق إنذار.

السيد الوزير المحترم،

إن هؤلاء الموظفين عملوا بكل كدّ ولم يدخّروا أي جهد في أداء واجبهم المهني بكل مسؤولية في ظل الأزمات التي مرّت بها المنطقة خلال السنوات السابقة، لكن للأسف تم إيقاف رواتبهم منذ شهر نوفمبر 2019 وهم يعيشون الآن حالة مأساوية هم وعائلاتهم، إذ لا يستطيعون لا البقاء بدون أي راتب في ليبيا ولا الدخول إلى الوطن بسبب غلق الحدود جرّاء جائحة كورونا.

لـــــــذا، نطلب منكم السيد الوزير المحترم التدخل العاجل من أجل تسوية وضعية هؤلاء الموظفين وتمكينهم من إستعادة وظائفهم ورواتبهم.

في انتظار ذلك، تقبلوا منّا فائق الاحترام والتقدير.

المرفقــات:

– قائمة أسماء المعنيين كل حسب وظيفته.

نسخــة إلى:

– السيد الوزير الأول.

– السيد رئيس الجمهورية. النائب/لـــــخضـــــر بن خـــــــلاف

قائمة أسماء الموظفين حسب الوظيفة:

· الموظفين المعنيين بالسفارة الجزائرية في ليبيا:

1- مرابط إيمان (سكرتيرة(

2- ضريف حليمة (عاملة نظافة(

3- يقدح شريفة (عاملة نظافة في بيت السفير(

4- بومزبر إلياس (حارس)

5- سعيد (طباخ بيت السفير(

6- لعرج عبد الوحيد (سائق(

7- تواتي عبد المنعم (موظف)

8- مفتاح رحينة (سكرتيرة(

· الموظفين المعنيين بالقنصلية الجزائرية في ليبيا:

1- حمزاوي نجاة ( سكرتيرة(

2- بوقبرين عائشة (سكرتيرة(

3- نادية (عاملة الهاتف)

4- فطيمة (عاملة نظافة(

5- علي (سائق (