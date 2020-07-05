“النظام لا يزال يقدم الولاءات على الكفاءات”

كان إحياء الذكرى الثامنة والخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية فرصة لمحاولة إجراء قراءة نقدية صريحة لجوانب هامة تتعلق بتطور جزائر الاستقلال، من عوامل الدفع والنجاح إلى عوامل الكبح والفشل ووضع الأصبع على الجرح والفحص الدقيق لواقعنا السياسي، وفي هذا الصدد ارتأينا أن نتناول هذه الجوانب مع الباحث في علم الاجتماع السياسي البروفيسور احمد رواجعية، وهو أستاذ بجامعة مسيلة فكان لنا معه هذا الحوار

ونحن نحيي هذه الأيام الذكرى 58 لاستقلال الجزائر عن النظام الاستعماري الفرنسي لا نزال لم نحدد بعد طبيعة القطيعة التي حدثت هل هي نهاية احتلال دام 132 سنة أم هي استقلال تام على جميع المستويات أم هي استرجاع للسيادة الوطنية بعد مصادرتها عام 1830 أو هي مجرد تحويل لشكل ونمط الاندماج ضمن النظام الاجتماعي والسياسي الموروث عن العهد الاستعماري؟

سؤالكم يحمل ثلاثة استفهامات وجيهة مع أنها متداخلة ومتشابكة ومتناسقة في ما بينها ولكنها واضحة جدا في صيغتها. للإجابة عنها أقول:

أولا: لم تكن هناك قطيعة جذرية مع القوة الوصية السابقة بالنظر إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية واللغوية والإنسانية لا تزال قوية بين البلدين. يوجد الآن في فرنسا من الجزائريين أو من ذوي الأصول الجزائرية أكثر مما كان يوجد في العهد الاستعماري. وفي الجزائر، إذا لم أخطئ، تحتل مكانة معتبرة لدى “العائلة الفرانكفونية”. يضاف إلى ذلك أن انتلجانسيتنا السياسية أي أغلب المسؤولين السامين السياسيين والعسكريين، يفضلون للترفيه عن أنفسهم أو علاجها، الذهاب إلى باريس على البقاء بنادي الصنوبر. وعندما تتسوق زوجاتهم تتوجه أنظارهن إلى الأسواق والمحلات الفاخرة في مرسيليا وسان تروبيز ونيس وباريس وليس إلى المحلات المزدحمة بمدينة الجزائر أو أسواقها المنحطة وغير الشهيرة. البعض من هؤلاء القياديين، مع أنهم مولودون بعد الاستقلال ويفترض أن يكونوا أكثر جزائرية وأكثر وطنية من الذين ولدوا قبل 1962، يرسلون زوجاتهم للولادة إلى باريس ولندن وروما أو مدريد… الدراسات العليا لأولادهم المدللين لا تزاول في الجزائر بل في أحسن مؤسسات التعليم بفرنسا وأوروبا. لا توجد إذن قطيعة بين البلدين بل هناك استمرارية ودعم ثابت لروابط الهيمنة والتبعية. ودون أن تكون في وضعية الخضوع التام تجاه فرنسا فإن الجزائر صارت مع ذلك أمة مصابة بالاستلاب الذهني. إن لم يكن الإسلاميون بجميع أطيافهم( الفيس المحل، حماس، النهضة…) مخطئين عندما يذكّرون بأعلى صوتهم أن الجزائر كأنها محمية فرنسية فإنهم ينسون أنهم مصابون هم أنفسهم باستلاب ثقافي أكثر خطورة تجاه المشرق الأسطوري والعصر الذهبي الإسلامي بما يحمله من أثرية وظلامية قاتلة. واستمرار الفوارق اللغوية والدينية بين “اللائكيين” وأنصار العروبة والإسلام في جزائر الاستقلال ترجع أسبابه الأولى إلى التثاقف.

ثانيا: انطلاقا من هذا لم تنل الجزائر استقلالها التام سواء من الجانب السياسي والثقافي أو من الجانب الاقتصادي. هي ممزقة بين فرنسا “الحديثة” والمشرق الخيالي، هي بالفعل أكثر تبعية للأولى من الثاني الذي لا يفيد كمرجع إلا المتدينين المزيفين من أمثال الإخوان المسلمين المجسدين في حركة مجتمع السلم (حماس سابقا) أو من السلفيين الجدد من أمثال النهضة وكل الكتلة الإسلامية.

ثالثا: استرجعت الجزائر دون شك جزءا كبيرا من سيادتها التي تظهر في التراب وحقولها الزراعية والبترولية والغازية والمنجمية، الخ. ومن الناحية الرمزية رايتها وهويتها الثقافية واللغوية إلا أن عودة السيادة هذه تبقى محل إشكال بما أن القوة الاستعمارية السابقة يبدو أن لها حق النظر في استغلال جزء كبير من الثروة الوطنية ( المحروقات والمناجم…). عندما لا تمتلك الجزائر المستقلة إلا 50 أو 51 % من إنتاج النفط والغاز في حقولها وعندما تكون تابعة في غذائها للمحروقات بنسبة 95 % لا يمكن أن تصبو إلى سيادة سياسية كاملة. ولن تصل إليها أيضا إذا ما بقيت مقطوعة عن البعد الديمقراطي والتوافقي. وكأنها مستندة إلى قاعدة هشة…وعلى وشك الانهيار في أي وقت مثل قصر من ورق.

بعد ما يقرب الآن من 6 عشريات من زمن الاستقلال لم تتمكن الجزائر من إقلاع تنموي يجعلها تحتل مكانا ضمن البلدان الناشئة بالرغم مما تمتلكه من ثروات مادية وبشرية ومقومات حضارية وتاريخية وموقع جغرافي مناسب؟ هل المشكلة في النخب أم في النظام السياسي أم في الشعب أم في مخلفات الاستعمار أم هو نتيجة مؤامرة كما يقال أحيانا؟

أسئلتكم، مرة أخرى، وجيهة جدا وتجيب تماما عن التطلعات المصحوبة بالقلق والإرهاق للغالبية الكبرى من الجزائريين. إن لم تنجح الجزائر في “إقلاعها” الاقتصادي مثل ما تمناه في السابق منظرو ومروجو “الصناعة المصنعة” ( البروفيسور جيرارد ديستان دوبيرنيس) ومقلديْه بلعيد عبد السلام ( “أب الصناعة الجزائرية”) وصديقه الشاب سيد احمد غزالي، فلأنها اعتمدت على الاستيراد المكثف للتجهيزات المتطورة والمصانع المجهزة “المفتاح في اليد” والمكلفة وغير القابلة للتسيير، دون الاعتماد على الصناعة المتوسطة والصغيرة. يضاف إلى ذلك أن الفلاحة، مصدر الغذاء، تمت التضحية بها على مذبح هذه الصناعة الثقيلة والمكلفة بذاتها. الفشل الذريع للمشروع التنموي تتحمله أكثر النخبة السياسية المنبثقة عن حرب التحرير والنظام السياسي المبهم الذي ساهمت في إرسائه وليس “الشعب” الذي تحتقره مع أنها تستقي منه وبطريقة ديماغوجية، شرعيتها. أما عن الاستعمار الذي يتهمه الكل بأنه مسؤول عن انهيارنا وإفلاسنا الوشيك، فليس في الحقيقة إلا مبرر وعذر الهدف منه التغطية على غياب الكفاءة لدى نخبنا السياسية والفكرية في تسيير الثروات والكفاءات الوطنية بشكل عقلاني بحيث ساهمت في تبديدها.

يربط الجزائريون جميع الأزمات التي مرت بها البلاد بالنظام دون تحديد مفهومه ومعالمه. هل تعيش الجزائر أزمة نظام أم أزمة مجتمع غير قادر على إنتاج نظام سياسي مقاوم للأزمات ودافع إلى التطور؟

نعم، كل الجزائريين بما فيهم أفراد المعارضة الذين يغازلون أو يتعاونون بطريقة شبه مفتوحة مع الهيئات المختلفة للدولة يحمّلون الأمراض التي يعاني منها البلد ل”النظام”. بعضهم يصفه بالهيئة السرية المبهمة التي لا يخترقها الضوء وبعضهم الآخر يصفه بالشبكة المتداخلة من الرجال والمصالح التي تفلت عن أنظار الأكثر يقظة من الناس من منطلق أنهم يتحركون ككتلة متضامنة. آخرون يقارنون هذا “النظام” بعصب من المافيا التي لا تدخر أي وسيلة من أجل الاستحواذ على الثروة النفطية التي تشكل أساس الثروة الوطنية. كل هذه الأوصاف تحمل جزءا كبيرا من الحقيقة فما يميز النظام الجزائري الذي أنجبه الاستقلال بطريقة مؤلمة هو طابعه المبهم وميوله إلى العمل الخفي والسري مثل ما كان الحال في حرب التحرير وما يطبعه كذلك هو ممارساته الافتراسية المنافية لأخلاقيات دولة القانون. ولأنهم يختارون أو يعينون مسبقا من قبل “الديوان الأسود” ( محمد يزيد) على رأس هيئات الدولة وفق معايير الولاء والطاعة أكثر من معايير الكفاءة، التي تظهر عادة رديئة وضعيفة، فإن رجال هذا “النظام” لا يصبحون فقط مصادر للأزمات المتكررة للمؤسسات بل عوائق أساسية أمام نهضة وتنمية البلاد والذكاء الاقتصادي. ولأنه ضد الكفاءة في أساسه فإن هذا النظام السياسي “المعقد” المرتشي الجامد وغير العقلاني قد ظهر، بالملاحظة النقدية، أنه السبب الرئيسي للركود الذي تعرفه الدولة والأمة. هذا الشلل ليس غريبا عن النظام المنحرف في مجال اختيار النخب. لن أذكر إلا المثال الأقرب إلينا في الزمن وهو أن تشكيلة الحكومة المعلنة في 2 جانفي 2020 أظهرت بوضوح شديد انتصار المحسوبية على الكفاءة. صحيح أن هذه الحكومة المضخمة (39 عضوا من بينهم 7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة) تحتوي على بعض الوجوه ذات الكفاءة لكنها اختيرت بالمحسوبية هي الأخرى. ونظام المحسوبية وتعيين النخب هذا هو مصدر “تنمية التخلف” إذا ما استعنا بمصطلح غاندر فرانك وسمير أمين. هذا يعني أن المجتمع المدني الجزائري ليس هو المسؤول بل “النظام” الذي حددنا أوصافه. لقد سار منذ الاستقلال ولا يزال يسير كعامل كبح للمبادرات العملية وكبت للكفاءات ووضعها على هوامش المجتمع السياسي والمدني. ولأنه بطل الحكامة غير الراشدة والفساد المعمم الذي يحاول الآن تطويقه فهذا النظام يفضل توظيف مجموعة من الطفيليين الزوائد مثل وزراء حكومته الثلاثة والأربعين ل 2 جانفي 2020، الذين لم يخف حتى عن المواطنين العاديين تضخمها وتكلفتها.

انطلقت التجربة الدستورية في الجزائر من الأزمة وظلت مرتبطة بالأزمات المتعاقبة. كيف تطورت مكانة الدستور ودوره وهل كان له تأثير على تطور الدولة والمجتمع منذ عام 1962 إلى اليوم ولماذا؟

كل الدساتير التي حررت وصيغت منذ 1962 وجدت من أجل الإبقاء على الطابع السلطوي للمنظومة الحاكمة التي تطورت مع الزمن إلى نظام ماسوني مبني على الخفاء وغياب الشفافية والإشاعات الكاذبة والفضيحة. يمكن لي المجازفة بمقارنته بالطائفة أكثر منه بمنظومة حكم حقيقية ومحترمة تفرض نفسها وتفرض الأشياء بنفسها. من خلال بعض ممارساته يشبه نظامنا السياسي طائفة الإخوان المسلمين التي تعتبر “حمس” الطبعة الوفية والمكثفة لها. من خصائص الطوائف الدينية مثل طائفة الإخوان المسلمين التي صارت دينا داخل الدين، الحفاظ الشديد على السر، الانعزال، التكتل، التضامن القبلي إلى حد رفض الاختلاط مع الآخرين الذين لا ينتمون إلى الدائرة الضيقة “للإخوان”، اللجوء بالنفاق والإفراط إلى الخطاب الإسلامي، تكفير من لا يوافق قيمهم المبنية على الحيلة والكذب والخطاب المهذب. بعض هذه السمات استعارها النظام السياسي الجزائري. الدساتير المصاغة منذ 1962 كان لها قليل من التأثير الإيجابي على إعادة بناء الدولة الجزائرية التي دمرتها فرنسا عام 1830 بالنظر إلى أن إعادة البناء هذه لم تصحبها ثورة قانونية حقيقية كان يمكن لها أن تصنع دولة قانون تحترم التنوع الثقافي و”العرقي” والتطلعات الديمقراطية لأغلب الناس. أكيد أن جميع هذه الدساتير تستند إلى “القانون الوضعي” لكنها ترجع إلى الإسلام أيضا كمكون أساسي للدولة. غير أن هذه المرجعيات ظلت صورية ودون امتداد في المستقبل. لهذه الأسباب كلها انكفأت منظومة الحكم الجزائرية التي تحولت إلى نظام “مبهم” جامد وتسلطي على هذه اليقينيات الغبية حيث صارت عائقا كبيرا أمام تطور المجتمع السياسي والمدني في اتجاه التقدم. التعددية السياسية التي أنشأها هو بنفسه مضطرا ومدفوعا بقوة بعد انفجار أكتوبر 1988 الدامي تحولت في صالحه بما أنه منح لنفسه صورة مادحة لكنها مضللة بأنه منظومة متفتحة على الأفكار الديمقراطية. باستغلال التعددية السياسية التي تحتوي التنوع الأيديولوجي والعرقي منح لنفسه دور القاضي والحكم على الشعب الذي ينظر إليه، على غرار المستعمرين السابقين، نظرة القاصر غير القادر على الطيران بجناحيه..هذه هي الحقيقة المرة لنظامنا “الدستوري”…

ظل المشهد السياسي مرتبطا بنمطية ثابتة رهنت الحياة السياسية التعددية في الصراع بين التيار الديني (المتطرف والمعتدل) والتيار العلماني (اليساري والليبرالي) والتيار الوطني (المحافظ والإصلاحي) ألا ترى أن هذه الخارطة صارت اليوم عائقا أمام إنتاج فكر سياسي جديد؟

نعم أو لا. التنوع الإنساني والإيديولوجي لا يمثل عاملا مثبطا … دون أن نذهب إلى اليونان القديم تقدم لنا أوروبا القديمة مثالا عن التنوع الديني والعرقي والجهوي والأيديولوجي والفلسفي منقطع النظير، ومع ذلك فإن الاختلافات والتناقضات والاصطفافات السياسية أو الدينية انصهرت في قالب الديمقراطية التي تقوم على التداول والتوافق والتسامح واحترام الاختلاف. لم تستطع الجزائر المستقلة القيام بهذه التوليفة وهذا التوافق بين عناصر متباعدة. لماذا؟ الأسباب كثيرة لكنها تغرف كلها من الذهنيات والأمزجة الوطنية التي لم تتحرر بعد من العصبية القبلية التي تحدث عنها الكبير ابن خلدون. الاختلافات بين الاتجاهات الأيديولوجية التي ذكرتها في ما يتعلق بتمثل العالم وتصور مصير الأمة هي حقيقة وتأخذ عادة طابعا حادا وانفعاليا. السبب هو أن العصبية القبلية عندنا تهيمن على الذهنية العقلانية وهذا ما يفسر أن هذه الخارطة السياسية بتقاسيمها المتعددة شكلت عائقا كبيرا أمام تفتق فكر سياسي أصيل يتجاوز الشروخ القبلية والثقافية والمفهومية، الخ.. الاتجاهات الدينية واللائكية والإصلاحية والوطنية الذي ذكرتها تجد نفسها بعمق في العصبية القبلية التي أحياها المثل العربي بشكل واضح: “أنا ضد إخواني وأنا وإخواني ضد عمي وأنا وأعمامي وأخواني ضد الجميع”. غير أن نظامنا السياسي وكذا الأحزاب التي أنجبها يخضعون لقاعدة التقسيم الانتروبولوجي أكثر من العقلانية السياسية وهذه تفسر تلك.

انطلق الحراك الشعبي العام الماضي كردة فعل دفاعية ضد تعفن النظام الذي تحول إلى مصدر خطر على الكيان الوطني. هل يعتبر بالنسبة لك حركة تاريخية للانتقال بالمجتمع من مرحلة إلى أخرى أم هو مجرد شرارة لانتقال سياسي داخل المنظومة التقليدية؟

بالرغم من التيارات الايديولوجية المختلفة التي تتخلله وبالرغم من النوايا والأهداف المعلنة بطريقة أو بأخرى، يترجم الحراك الشعبي احتجاجا عاما ورفضا غير مسبوق للنظام السياسي وحكامته التي ظهرت أنها كارثية. الإجماع داخل الحراك يبدأ وينتهي في نقطة الرفض التام هذه. وما وراء ذلك تختلف الأهداف بشأن الطريقة التي نتخلص بها من هذا النظام السياسي الذي طال أمده. الحراك كما كانت جبهة التحرير الوطني من قبل، هو جبهة واسعة برنامجها السياسي الوحيد هو إزاحة جميع القادة دون التفكير في من يعوضهم، اللهم إلا كان هؤلاء هم زعماء الحراك المعلنين الذين هم وجوه معروفة منتمية إلى أحزاب المعارضة ومن بينهم من ساند العهدتين الرابعة والخامسة لبوتفليقة…علاوة على ذلك، يسود الاعتقاد أن تحت مصطلح الحراك تختفي عدة اتجاهات سياسية كل منها تحمل مشروعا متطابقا مع توجهاته الأيديولوجية. لابد من أن ندرك أيضا أن حراكنا تدعمه وتشجعه أوروبا كلها تقريبا والولايات المتحدة الأمريكية دون الحديث عن المنظمات غير الحكومية التي تشجع كلها تصدير “ديمقراطيتها” إلى الجزائر بعد أن غابت عن موعد الربيع العربي. الحراك الجزائري بالنسبة لهم فرصة لإبعاد الحكام بسلاسة وتعويضهم بزعماء مقبولين، شباب وحيويين وحساسين لصوت أجراس الديمقراطية الغربية. بهذا المعنى يمكن أن يصبح الحراك خطرا على الانسجام الوطني إذا تبين أنه محل تحكم من الخارج. لن أتحدث عن “مؤامرة” ضد الجزائر بما أن النظام الجزائري برجاله السياسيين ورجال الأعمال ومفترسيه واقتصادياته المشبوهة هو الذي تحرك بوعي أو دونه للتآمر على المصالح العليا للأمة. أقول ببساطة إن التدخلات الأجنبية في شؤون الحراك يمكن أن تحدث انحرافات قد تفلت من أي رقابة عقلانية…

ماهي استنتاجاتك من خلال متابعة تعامل الجزائريين سلطة ومجتمعا مع أزمة كورونا. ما هي طبيعة المجتمع الذي كشفته هذه الأزمة؟

أستنتج منها أنه بقدر ما أظهر الشعب انضباطا نسبيا ونضجا ومسؤولية أمام خطورة كوفيد 19 ومخاطر انتشاره بقدر ما ظهرت الحكومة مستعجلة في رد فعلها بتنظيم مكافحة الجائحة على طريقتها. لكن هذه الأخيرة كانت بمثابة هبة أو هدية من السماء للحكومة لأنها سمحت لها بأن تلعب على عامل الخوف الذي يحمله هذا التهديد لتمديد الحجر لغاية كسر استعراضات الحراك الذي يتمنى قادته الأكثر حماسا أن يتحرروا به من النظام الممقوت. من هذا المنطلق لعب الحجر والمحاكمات التي مست القادة البارزين في حكومة بوتفليقة وترددهم شبه اليومي على المحاكم ولا يزال يلعب ضد الحراك الذي يفتقر لمشروع منسجم ولدماغ وجملة عصبية. جزء كبير من الشعب فرح بالمتابعات القضائية ضد المفترسين المولودين في العهد “الأميري” لبوتفليقة. هذا الفرح يخدم الإبقاء على الوضع القائم. طبيعة وطبع الشعب الجزائري يميلان إلى النظام والوحدة وانسجام الأمة وهذا هو الذي يفسر لماذا استطاع الشعب أن يتصرف بطمأنينة وروح المسؤولية أمام الحدثين: كورونا والحراك…

كيف تنظر إلى الأشهر الستة الأولى من حكم الرئيس تبون، وهل تتوقع أن يواجه قريبا تعقيدات جديدة مرتبطة بتداعيات الأزمة السياسية والأزمة الصحية والاقتصادية؟ ما الذي ينتظر السلطة الجديدة في المرحلة المقبلة؟

من السابق لأوانه أن نصدر، انطلاقا من النتائج، حكما نهائيا على الأشهر الستة الأولى من حكامة الرئيس تبون بما أن الوقت قصير لكن ما هو مؤكد بالمقابل هو أن تشكيلة هذه الحكومة لا تقدم مؤشرا عن القطيعة مع نوع الحكومات المشكلة مرارا منذ 1962. اختيار الرجال والخطابات والوعود المقدمة والشعارات المرفوعة والمشاريع واستراتيجيات التغيير المقترحة من قبل الرئيس ووزرائه تعطي الانطباع المؤلم بإعادة إنتاج النمط القديم. الاستمرارية في “التغيير” والوضع القائم هما العبارتان اللتان تصفان بشكل أفضل النظام السياسي الجديد الذي انبثق من انتخابات 12 ديسمبر 2019. انطلاقا من هذه المعاينة يمكن التأكيد دون أن نخشى الخطأ أن هذا “النظام الجديد”، ظاهريا لا يبشر بما هو حسن وإيجابي. لأنه زيادة إلى التراجع الاقتصادي الذي ولده انهيار سعر برميل النفط الذي يرتبط به غذاؤنا، مضافا إليه كوفيد 19 الذي يبدو أنه في استمرار، هناك مشكلات سياسية بقيت عالقة وهي عودة الحراك الممكنة إلى الساحة الاجتماعية والأجوبة السياسية التي ينبغي أن تعطى له، وهذه ليست مهمة يسيرة على حكومة ملفقة لا يعدو أعضاؤها أن يكونوا مجرد منفذين موضوعين تحت مراقبة يقظة نظام. ما ينتظر في المستقبل هذا النظام الذي ينفر من الجدارة والكفاءة ويقدر بأعلى المستويات الوجوه الطيعة الشاحبة وغير الكفؤى هو الاعتراض الدائم والخوف من الانزلاقات الذي يجعل نوم رجاله المختفين مضطربا حيث يظلون دائما في حالة تأهب…

حاوره احسن خلاص