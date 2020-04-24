النطق بالحكم في قضية جميعي الأربعاء المقبل

حددت محكمة سيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، أن تاريخ النطق في الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة، في قضية الأمين العام السابق، لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، بعد استفادته من انتفاء وجه الدعوى، سيكون يوم 29 أفريل الجاري.

حيث يتابع جميعي، الذي أودع الحبس المؤقت، في 19 سبتمبر الفارط، بتهم إتلاف محررات رسمية والتهديد.

مريم خميسة