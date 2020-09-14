النطق بالحكم النهائي في قضية الإخوة كونيناف 23 سبتمبر المقبل

أعلن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، أن النطق بالحكم النهائي في قضية الإخوة كونيناف، سيكون 23 سبتمبر الجاري.

ويتابع الإخوة كونيناف في قضايا تتعلق بتبييض الأموال الناتجة عن عائدات اجرامية، حيازة ممتلكات ناجمة عن جرائم الفساد.

بالإضافة الى تهمة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي او المفترض من اجل الحصول على مزية غير مستحقة.

كما يتابع الإخوة كونيناف في التمويل الخفي للأحزاب السياسية، والاستفادة من تأثير اعوان الدولة لإبرام صفقات مخالفة للتشريع وزيادة الاسعار.

وقد كشفت جلسات المحاكمة بعد استجواب الاخوة كونيناف عن تورطهم بالتلاعب بتعاملات في مجال الصفقات العمومية في قطاع الموارد المائية.

كما كشفت تورطهم في التلاعب بتعاملات الاشغال العمومية، واستفادتهم من 11 صفقة بقطاع الموارد المائية فاقت 14 الف مليار سنتيم.

ويتابع في القضايا كل من كونيناف رضا، كريم، طارق، وأختهم الهاربة من العدالة سعاد، إضافة لمسير كوجي بن طاهر قدور.

للاشارة التمس وكيل الجمهورية اول امس عقوبة 18 سنة سجنا نافذا وغرامة بـ 8 ملايين دينار ضد رضا كونيناف.

والتمس وكيل الجمهورية 15 سنة وغرامة بنفس القيمة، ضد كريم وطارق كونيناف.

كما تم التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة 8 مليون دينار ضد سعاد كونيناف، المتواجدة في حالة فرار.

إضافة الى التماس عقوبات حبس نافذه تراوحت بين 3الى 6سنوات حبس نافذة في حق المتهمين غير الموقوفين من اطارات وزارة الصناعة والموارد المائية.

كما لم تستثني النيابة التماس الحكم بمصادرة كافة أملاك عائلة كونيناف وأموالها في البنوك داخل وخارج الوطن.