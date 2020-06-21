النطق بالأحكام في يوم الأربعاء القادم

وكيل الجمهورية التمسمابين 20 و5 سنوات سجنا

ستنطق محكمة سيدي أمحمد بالأحكام الخاصة بالمتهمين في قضية سوفاك والمتابع فيها الرئيس المدير العام مراد عولمي وعدد من أفراد عائلته وكذا الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي وعبد السلام بوشوارب يوم الأربعاء القادم , حسبما أعلنته القاضية رئيس الجلسة خلال اليوم الثالث والأخير من هذه المحاكمة.

ويتابع المتهمون في هذه القضية بعدة تهم ذات صلة بقضايا فساد منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج, الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة , وكان ممثل الحق العام قد التمس الخميس الفارط عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب و15 سنة سجنا نافذة في حق كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والرئيس المدير العام لسوفاك مراد عولمي بالإضافة إلى عقوبة 12 سنة سجنا في حق يوسف يوسفي

وفيما يخص عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار التمس ممثل النيابة العامة أيضا غرامة ب8 مليون دينار مع اصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه , فيما تم التماس أيضا غرامة ب2 مليون دينار في حق اويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي . كما تم التماس 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهم جربو أمين مع غرامة ب 8 مليون دينار وهي نفس العقوبة الملتمسة في حق بن موسى فتيحة زوجة مراد أولمي مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقها , كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة وغرامة ب مليون دينار جزائري في حق الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب وهي نفس العقوبة التي تم التماسها في حق المتهمين من إطارات سابقين في وزارة الصناعة ولجنة القرض على مستوى القرض الشعبي الجزائري كما التمس تسليط عقوبة ب32 مليون دينار كغرامة في حق الشركات المتهمة في هذه القضية ومصادرة ممتلكاتها مع إعفائها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات .

وقد تسببت هذه القضية التي انطلقت محاكمتها يوم الأربعاء الفارط في خسائر للخزينة العمومية ب297 مليون دينار فيما يخص الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار, و225 مليار خسائر فيما يخص نظام سي كادي,أس كادي حسبما أفاد به الوكيل القضائي للخزينة.

باية ع