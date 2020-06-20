النطق بالأحكام في حق المتهمين في قضية سوفاك يوم الأربعاء القادم

سيتم النطق بالأحكام الخاصة بالمتهمين في قضية سوفاك والمتابع فيها الرئيس المدير العام مراد أولمي وعدد من أفراد عائلته وكذا الوزير الأول السابق احمد اويحيى وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي وعبد السلام بوشوارب يوم الأربعاء القادم , حسبما أعلنته اليوم السبت القاضية رئيس الجلسة اليوم السبت .

ويتابع المتهمون في قضية سوفاك بعدة تهم ذات صلة بقضايا فساد منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج, الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة.

وكان ممثل الحق العام قد التمس الخميس الفارط عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب و15 سنة سجنا نافذة في حق كل من الوزير الأول الاسبق احمد اويحيى والرئيس المدير العام لسوفاك مراد اولمي بالإضافة الى عقوبة 12 سنة سجنا في حق يوسف يوسفي

وفيما يخص عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار التمس ممثل النيابة العامة أيضا غرامة ب8 مليون دينار مع اصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه , فيما تم التماس أيضا غرامة ب2 مليون دينار في حق اويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي . كما تم التماس 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهم جربو أمين مع غرامة ب 8 مليون دينار وهي نفس العقوبة الملتمسة في حق بن موسى فتيحة زوجة مراد أولمي مع اصدار أمر بالقبض الدولي في حقها . كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة وغرامة ب مليون دينار جزائري في حق الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب وهي نفس العقوبة التي تم التماسها في حق المتهمين من إطارات سابقين في وزارة الصناعة ولجنة القرض على مستوى القرض الشعبي الجزائري

كما التمس تسليط عقوبة ب32 مليون دينار كغرامة في حق الشركات المتهمة في هذه القضية ومصادرة ممتلكاتها مع اعفائها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات