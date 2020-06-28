النطق بالأحكام في الفاتح جويلية القادم

* المتهمون يواجهون أحكاما مابين 20 و7 سنوات سجنا

أعلن قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد أمس الأول أن النطق بالأحكام في ملف فساد علي حداد وأفراد عائلته والمتابع فيها 11 وزيرا سابقا في نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة سيكون يوم الفاتح من جويلية القادم وذك بعد أربع أيام من محاكمتهم بتهم ذات صلة بالفساد منها تبييض الأموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية بجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها الغير مشروع في إطار جماعة إجرامية، و المشاركة في تبديد و استعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالحه، وتحريض موظفين عموميين من أجل استغلال نفوذهم .

وكان ممثل الحق العام بهذه المحكمة قد التمس الأربعاء الفارط أحكام بالسجن النافذ لمدة 18 سنة في حق المتهم الرئيس علي حداد و12 في حق شقيقه ربوح و10 سنوات في حق أخواته مزيان عمر سفيان و محمد , فيما تم التماس 15 سنة سجن في حق الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وهي نفس العقوبة للوزير السابق عبد القادر قاضي وكذا 20 سنة في حق بوشوارب عبد السلام المتهم الفار بفرنسا , كما تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا في حق وزير الأشغال العمومية عمر غول فيما تم التماس 8 سنوات في حق وزير التنمية الصناعية سابقا عمارة بن يونس وهو نفس الحكم الملتمس في حق وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق زعلان عبد الغني وكذا وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحوب بدة , كما التمس ممثل الحق في هذه القضية غرامات ب2 مليون دينار جزائري في حق سلال وأويحيى وكافة الوزراء المتابعين في هذه القضية .

والتمس ممثل الحق أيضا عقوبات ب 7 سنوات سجنا في حق والي البيض سابقا ووالي عنابة السابق محمد سلماني بالإضافة إلى عقوبات ب 5 سنوات حبس نافذ في حق مدراء الموانئ المتابعين في القضية وكذا ومدير الشبيبة والرياضة بتيزي وزو المتابع في صفقة ملعب هذه الولاية كما التمس ممثل الحق العام 32 مليون دينار في حق شركات عائلة علي حداد المتابعة في هذا الملف كتعويض عن أضرار الخزينة العمومية.

باية ع