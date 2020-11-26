النصرية والحمراوة في صدام قوي

ج.ن

يحتضن ملعب 20 أوت بالعاصمة غدا الجمعة لقاء قوي وواعد بين نصر حسين داي وضيفه مولودية وهران لحساب الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى، حيث سيكون صداما واعدا بين فريقين كبيرين، ويسعى المدرب لكناوي اليوم لضبط قائمته تحسبا للمباراة بعدما أكد في وقت سابق من خلال تصريحات صحفية بأن الرابطة قد أخلطت أوراقه ببرمجة اللقاء يوم الجمعة بدل السبت، الأمر الذي فرض عليه بعض الضغط، ونفس الشيء بالنسبة للمدرب الوهراني برنارد كازوني الذي اكمد هو الأخر بأنه كان ينتظر اللقاء مبرمجا بالسبت وليس الجمعة، الأمر الذي اجبر الفريق على قطع التحضيرات وإعادة صياغة برمجة جديدة، يضبط من خلالها الحمراوة سفريتهم إلى العاصمة، هذا وستكون مباراة الغد في غاية الأهمية لأصحاب الأرض والضيوف على حد سواء، بما أنها ستشكل الانطلاقة والمقدمة لما هو قادم من جولات، والتي ستكون طويلة هذا الموسم استثناء بوجود 20 فريق و28 جولة، ويعول كلا الفريقين على اللعب من اجل الفوز وتحصيل أولى نقاط المباراة، غير أن الضغط سيكون اكبر على أصحاب الأرض المطالبين بتأكيد نجاح التحضيرات، في حين سيكون المدرب كازوني في أول امتحان في تجربته الجديدة مع فريق عاصمة الغرب الجزائري التي تنتظر منه بناء فريق قوي ومنافس على الألقاب.