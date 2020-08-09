النشاط الزلزالي في ميلة وتيبازة عادي

أكد الباحث الجيوفيزيائي والخبير الفلكي، لوط بوناطيرو، أمس، أن النشاط الزلزالي الذي تشهده الجزائر مؤخرا، عادي وطبيعي، يشهده العالم عامة والمنطقة خاصة، نتيجة تحرك طبيعي وسلس للأرض، ضمن نشاط البحر الأبيض المتوسط، وهذا بعد الثبوت والاستقرار الذي ميز المنطقة خلال فترة طويلة.

حيث أوضح بوناطيرو أن النشاط الزلزالي المحلي الذي ترجم في هزتين أرضيتين قويتين نوعا ما، في كل من ولاية ميلة وتيبازة، مس كذلك اسبانيا والمغرب ولا يعد خاصا بالجزائر فقط، مشيرا في ذات السياق، أن النشاط الحالي للأرض يعد عاديا حسب المتابعة الدورية له، لكنه قد يتغير ويصبح استثنائيا، لاسيما وأن الأمور لم تتضح على الأرض.

مريم خميسة