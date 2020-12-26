النسر الأسود يصطدم ببارادو في مهمة استرجاع الصدارة

ج.ن

يحتضن ملعب ماي بسطيف مساء الغد بداية من الساعة 15.00، لقاء الجولة السادسة من البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، بين الوفاق المحلي ونادي بارادو، حيث سيكون الوفاق في مهمة استرجاع صدارة ترتيب البطولة التي هي حاليا بحوزة شبيبة الساورة، حيث سيسمح الفوز للنسر الأسود بالارتقاء مجددا في سلم الترتيب والانفراد بالريادة، خاصة وأن الساورة ستكون معفية من جولة اليوم بسبب تأجيل لقائها امام مولودية الجزائر، وفي المقابل، سيكون الفريق الضيف نادي بارادو في مهمة التأكيد، حيث توجد معنوياته في حالة جيدة، خاصة بعد الفوز الأول له في الموسم والذي حققه يوم الأربعاء الماضي على حساب أهلي برج بوعريرج، من جهة أخرى، أعرب مدرب وفاق سطيف التقني التونسي نبيل الكوكي عن ارتياحه بعدم خوض مقابلتي الذهاب والإياب من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب كثافة الرزنامة، و أوضح ذات المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الجمعة بملعب 8 ماي 1945 قبل الحصة التدريبية التي أجراها أشباله استعدادا لمباراة الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التي سيستقبل فيها النادي ذو اللونين الأبيض و الأسود يوم الأحد لمواجهة نادي بارادو بأن السفرية التي قادت فريقه إلى التشاد لأجل مجابهة نادي رونيسونس المحلي في إطار الدور التمهيدي الثاني و لم تلعب لأسباب خارجة عن الإرادة، سهلت على أشباله المأمورية في التأهل للدور القادم و إراحتهم من عبء لعب مقابلتين إفريقيتين وسط رزنامة جد كثيفة، و أضاف الكوكي بأن فريقه عاد بدون أضرار من التشاد، حيث قال: “كنا متخوفين من سوء أرضية الميدان و كذلك من الإصابات المحتملة التي قد يتعرض لها لاعبونا”، مشيرا إلى أن التأهل على البساط في هذه الظروف أحسن من لعب المقابلة بالرغم من عناء التنقل إلى التشاد.

الكوكي: ركزنا على الاسترجاع وجاهزون للقاء بارادو

أكد الكوكي بأن ضيق الوقت لا يسمح بإجراء تحضيرات خاصة استعدادا لأي مقابلة لكن كتيبته جاهزة لمواصلة ديناميكية الانتصارات و حصد كامل النقاط على ملعب الثامن ماي 1945 للبقاء مع كوكبة المقدمة و ذلك بالتركيز على عامل الاسترجاع بالدرجة الأولى كما قال، و بخصوص عيادة الفريق، أفاد الكوكي بأن معظم اللاعبين المصابين قد تماثلوا للشفاء مفيدا بأن المهاجم يوسف لعوافي قد اندمج مع المجموعة بعد يومين راحة، كما اندمج ايضا كل من المالي مليك توري و هواري فرحاني الذي لم يلعب السنة الفارطة تماما مشيرا إلى إمكانية تمديد إراحة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة تحسبا للمواعيد القادمة في شتى الجبهات.

وفاق سطيف..إحالة اللاعب بوقلمونة على المجلس التأديبي

وجهت اليوم إدارة وفاق سطيف استدعاء للاعب لحبيب بوقلمونة، من أجل المثول أمام المجلس التأديبي للنادي صبيحة يوم الثلاثاء القادم.

وكشف الصفحة الرسمية للوفاق عبر الفايسبوك أن الإدارة قامت بمراسلة اللاعب ثلاث مرات عن طريق اعذرات تم إرسالها إلى مقر سكناه، من أجل الالتحاق بسطيف باعتباره متخل عن منصبه منذ 25 نوفمبر الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر، لم يرد على ذلك وغياباته غير مبررة وبالتالي فإن إدارة الفريق عازمة على عقد المجلس التأديبي في موعده واتخاذ القرارات المناسبة سواء حضر اللاعب أو لم يحضر.