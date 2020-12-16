النسر الأسود يسعى لضمان الصدارة قبل سفرية التشاد

يستقبل نادي وفاق سطيف الضيف نجم مقرة عن لقاء مقدم لحساب الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى، بسبب المشاركة القارية التي تنتظر النادي السطايفي الأسبوع المقبل في التشاد أمام نادي النهظة والمقررة في 23 ديسمبر لحساب ذهاب الدور السادس عشر من منافسة كأس الكاف، ويدخل لاعبو الوفاق أرضية الميدان سعيا منهم إلى تحقيق أول فوز داخل الديار هذا الموسم عقب تعثرهم في الجولة الثانية أمام سريع غليزان والفرصة مواتية أمام الفريق من أجل تحصيل الزاد كاملا ولعب كافة حظوظهم لترك النقاط الثلاث على ملعبهم وضمان السفر إلى التشاد وهم في صدارة جدول الترتيب، خاصة وأن الفريق في حال التعثر سيكون مهددا بخسارة المركز الأول الذي يتواجد فيه مناصفة رفقة مولودية الجزائر، وبالتالي سوف تكون مهمة أشبال المدرب التونسي نبيل الكوكي صعبة سعيا منها إلى تفادي التعثر مجدد، إذا علمنا أن اللاعبين نجحوا في تحقيق العلامة الكاملة بعيدا عنم الديار بعد العودة بالفوز في خرجتين متتاليتين أمام اتحاد العاصمة واتحاد بلعباس، وبالتالي فإن التأكيد سيكون من معقلهم سعيا منهم إلى طمئنة النصار على التواجد في افضل احوالهم ودخول الموسم الكروي الجديد بقوة من أجل التنافس على التتويج بلقب البطولة الوطنية.

إلى جانب ذلك، فإن رفقاء اللاعب هواري فرحاني يعولون على تحقيق انتصار معنوي قبل موعد السفر إلى التشاد المقرر الاثنين المقبل عبر طائرة خاصة، حيث يدركون أهمية نتية اللقاء اليوم قبل موعد لقاءهم أمام النهضة من أجل العودة بنتيجة ايجابية من القارة السمراء تحسبا لمواصلة المغامرة القارية.

من جهته، يتنقل نجم مقرة إلى عاصمة الهضاب العليا بحثا عن تحقيق المفاجأة والعودة بنتيجة ايجابية من ملعب الثامن ماي، من اجل السعي إلى مواصلة الارتقاء في جدول الترتيب، اين تهدده الهزيمة بالتراجع وهو الذي يتواجد في وسط الترتيب، ويعول النجم على استعادة الثقة عقب تعثرين متتاليين في آخر جولتين من البطولة الوطنية أمام اتحاد بسكرة وجمعية عين مليلة.

عيشة ق.