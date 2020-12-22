النسر الأسود يستهدف عودة قوية بالمنافسة القارية

عيشة ق.

يعود فريق وفاق سطيف إلى الساحة القارية مجددا بعد غياب عنها دام عامين، أين تشارك تشكيلة “النسر الأسود” في منافسة الكاف، عندما تلتقي المضيف نادي النهضة التشادي ابتداء من الساعة الثالثة زوالا لحساب مباراة ذهاب الدور السادس عشر من منافسة كأس الكاف، وتعتبر هذه المحطة أول خطوات الفريق السطايفي نحو لعب الأدوار الأولى والسعي إلى العودة للمنافسة على التتويج بالألقاب القارية الغائبة عن النادي منذ ستة أعوام عندما أحرز لقب دوري أبطال إفريقيا يسعى أشبال المدرب التونسي نبيل الكوكي إلى العودة بالفوز من العاصمة نجامينا، رغم صعوبة المهمة التي تنتظرهم هناك في ظل الظروف المعروفة في أدغال إفريقيا، سواء ما تعلق بالظروف المناخية الصعبة على غرار الحرارة الشديدة والرطوبة العالية، إلى جانب الضغوطات من الفريق المنافس، إلا أن تشكيلة الوفاق تدرك المأمورية التي تنتظرها وتنقلت بعزيمة قوية إلى التشاد حتى تعود من هناك بالفوز الذي يسهل المهمة قبل مقابلة الإياب المقررة على ملعبها الثامن ماي، ولهذا الغرض يعول الطاقم الفتي على إعداد أشباله من كافة النواحي حتى يكونوا في افضل استعداد للمقابلة ويقدموا مستويات طيبة تشرف الوفاق كممثل للجزائر في المنافسة القارية.

ويدخل رفقاء اللاعب هواري فرحاني أرضية الملعب بمعنويات عالية عقب الانطلاقة القوية التي يسجلونها في البطولة الوطنية منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، وهم الذين حققوا فوزا ثمينا على حساب نجم مقرة نهاية الأسبوع المنصرم، سمح لهم بالتنقل إلى نجامينا وهم في صدارة جدول الترتيب، وسوف تعرف تشكيلة أبناء عاصمة “الهضاب العليا” بعض الغيابات عن اللقاء في صورة كل من خيري، بوقلمونة، لعريبي وبرباش، حيث أجرى اللاعبون أمس حصة تدريبية على الملعب الرئيسي الذي يحتضن المقابلة، بعدما كانوا وصلوا أول أمس إلى مقر إقامتهم عقب رحلة جوية خاصة خاضوا على إثرها حصة استرخاء تساعدهم على الاسترجاع والتخلص من عاملي الإرهاق والتعب على مدار الرحلة الجوية.