النخبة … إقالة أم استقالة؟

بقلم: شفيقة العرباوي

الكورونا ستنتهي قريبا جدا وستعود الحياة كما كانت سببا للأمل والنشاط، قد يكون أمامنا أسبوع أو عشرة أيام أو شهر فقط ونستعيد لذة الحياة بالتنقل والتواصل والسفر والاحتكاك مع الأحباب، غير أن اللافت للانتباه طيلة هذه الفترة التي عشناها من الوباء هو اختفاء شبه تام لما يسمى بالطبقة المثقفة من كتاب وجامعيين وأساتذة، موجهين وتربويين، سياسيين، وباحثين وغيرهم من يعتبرون بمثابة البوصلة الحقيقية للمجتمع والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في سلوكيات المواطن في كل دول العالم، فما هو سبب عدم تفاعل كل هؤلاء مع الوباء؟ وما سبب استقالاتهم من الحياة العامة طيلة الفترة السابقة ؟

هل استنفرهم الشعب ؟ أم عزلتهم السلطات؟ أم إرادة شخصية من هؤلاء لأنهم فقدوا الأمل في قدرتهم على التأثير؟ وإن كان هذا الأخير هو السبب؟ فما الداعي لتواجدهم عبر المنصات الافتراضية ينظرون وينتقدون من هم في الميدان يجادلون المرض في ساحة المخاطر بكل ما أوتوا من معرفة وقوة وكفاءة، خدمة للشعب ومراعاة لمسؤولياتهم المعنوية قبل المادية؟ فهل من الأخلاق والشجاعة أن يتحدث ويرافع للتغيير من عجز أن يكون فاعلا وعنصرا في العملية ذاتها…

كلها أسئلة يمكن أن تجيبنا عليها المواقف السلبية التي صنعت مسار نخبتنا طيلة الفترة الماضية، فهي مسؤولة أمام الشعب وأمام الله على عدم أداء الدور المنوط بها خاصة أثناء المصائب والشدائد؟ أم أن البلاد نستذكرها فقط أيام الحصاد… ونحن هنا لسنا بصدد انتقادهم بل نبرة اللوم والعتاب التي نريد ان تصلهم في صيغتها الوطنية والإنسانية قبل كل شيء.