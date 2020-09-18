الناقلون ما بين الولايات الغربية يطالبون بالرجوع الى العمل في المحطات التي سيطرت عليها شبكات مجهولة بدعم من جهات نافذة .

فجرت فروع الاتحاد الوطني للناقلين بالولايات الغربية فضيحة من العيار الثقيل ، تخص لا سيطرة شبكات مسلحة على محطات النقل بالولايات الغربية للاستثمار في أزمة النقل التي تشهدها المنطقة منذ 07 أشهر .

هذا وأشار اتحاد الناقلين انه في الوقت الذي يواجه العشرات من أصحاب سيارات الأجرة الفقر والعوز منذ مارس الماضي حلت شبكات للسيطرة على محطات النقل ما بين الولايات ، ففي وهران حولت شبكة مدججة بالأسلحة والعصي محطة أيسطو إلى وكر للإجرام حيث يهددون الناقلون والمسافرين على حد سواء لدفع مبالغ مضاعفة للتنقل الى ولاياتهم فمثلا النقل الى تلمسان يقدر ب1500دج ، شلف وتيارت 2500دج ، بلعباس ،1000دج ، مستغانم وغليزان 1200دج ، العاصمة بين 4000 و5000دج ، هذا وأصبح عناصر الشبكة يعون الزبائن كالخراف في المحطة ويفرضون بين 200دج و2000 دج على الزبون الواحد حسب المسافة يدفعها الناقل ، هذا وفي حالة الرفض يتعرض للاعتداء مثلما حدث مع الناقلين تسبب في اصابته بسيف ، وفي تلمسان تعرف المحطة البرية صراعات يومية بين افراد احدى العصابات المسيطرة على المحطة والناقلين ، ونفس الوضع تشهده محطات غليزان ، شلف، تيارت وبلعباس ، حيث يجد الناقل والزبون نفسهما امام شبكات مسلحة فرضت سيطرتها على المحطات امام اعين الامن والسلطات ولا احد تدخل لردعها رغم حدوث العديد من الاعتداءات ، هذا ويخشى الناقلون ، ان تستمر هذه الشبكات في السيطرة على المحطات في حالة فتح النقل ، بحكم انها من القوى الغير قانون التي تحقق ارباحا بالملايين يوميا معتمدة على السيوف والسيطرة على حقوق الغير وخلق الرعب في نفوس المواطنين خاصة النساء والشيوخ.

محمد بن ترار