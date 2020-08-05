الناطق باسم وزارة الخارجية:إصابة رعيتين جزائريين بجروح طفيفة في انفجار بيروت

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الأربعاء, عن إصابة مواطنين جزائريين اثنين بجروح طفيفة إثر حادث الانفجار الذي هز الثلاثاء مرفأ بيروت مؤكدة أنه لم يتم التبليغ إلى حد الآن عن وجود أي مواطن جزائري آخر في أي من مستشفيات بيروت

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف انه تأكد إصابة مواطنين جزائريين اثنين بجروح طفيفة ولم يتم التبليغ إلى حد الآن عن وجود أي مواطن جزائري آخر في أي من مستشفيات بيروت كما أوضح نفس المسؤول أن منازل ومحلات تجارية تعود ملكيتها لثلاثة مواطنين جزائريين أصيبت بأضرار جسيمة, فيما تعرضت أملاك ثلاثة مواطنين جزائريين آخرين ومقر سفارتنا في بيروت وإقامة السفير بأضرار طفيفة مشيرا إلى أن نتائج هذا الانفجار المأساوي تبقى محل متابعة من قبل ممثليتنا الدبلوماسية لحصر آثاره بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في لبنان الشقيق