النائب سمية خليفي: ” المرحله القادمه للحزب تستوجب تطهير القواعد بإعادة الهيكلة وإعطاء الفرصة للشباب

تعقيبا على تصريحات الامين العام السيد بعجي ابا الفضل صرحت

النائب بالبرلمان السيده خليفي سمية لموقع جريده الوسط :” اولا الحزب له قاعدته الشعبية ومهيكل على مستوى كل بلديات الوطن لكن التحضير الجيد للإنتخابات القادمه وإثبات ذلك لابد من اعاده هيكلته على مستوى القاعدة في القسمات والمحافظات

ونزع كل الوجوه الشائبه البائسة التي ضرت بالحزب والتي ارتبط اسمها بقضايا فساد والحقت اضرارا بليغه بالحزب

والتي استعملت طريق المال الفاسد لتشويه صوره الحزب

و أضافت السيدة سمية :” للأسف حزب جبهه التحرير الوطني يجب ان يرجع لسابق عهده حيث كانت النزاهة والنضال والكفاءه هي المعيار ”

و عن تنظيم الحزب قالت :” يجب تنظيم صفوفنا أولا وإعادة بعث نفس وروح جديده للحزب بحيث تكون الكفاءه والنزاهة ويكون دور الشباب محوريا.