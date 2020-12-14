الميزانية الأولية محل تجاذبات

الوالي يطالب المنتخبين بالشجاعة ..؟

عرفت اختتام الدورة العادية العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي بورقلة مؤخرا ، بعض التجاذبات التي خلفها تقرير الميزانية الأولية لسنة 2021 ، حيث طالب عدد من الأعضاء بتوضيحات حول الطريقة المعتمدة في إعتماد المخصصات المالية المرصودة لبرامج التنمية المحلية ، بينما طالب والي الولاية المنتخبين بالتحلي بالشجاعة والاعتراف بعد الكشف عن الأرقام .

أبدى عدد من أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي بورقلة ، تحفظهم على ما جاء في تقرير الميزانية الأولية لسنة2021 ، حيث طالب البعض بتوضيحات حول الطريقة التي تم اعتمادها في تخصيص المبالغ المالية ببلديات الولاية ، وقال أكثر من متدخل في الموضوع انه لأول مرة تسجل هكذا اختلالات أوغموض في الكشف عن الطريقة التي تمت بها إسناد المشاريع .

ورغم أن المجلس الشعبي الولائي ،قد أوضح خلال تدخله في النقاش الدائر حول هذه القضية بتأكيده أن الأمور على ما يرام ، إلا الجدل والسجال ظل مطروحا لدى بعض الأعضاء الذين شددوا على وجوب تقديم توضيحات حول الطريقة التي اعتمدت في إعداد الميزانية الأولية .

من جهته والي ورقلة خرج عن صمته وأكد في تدخله أن الميزانية أعدت بطريقة قانونية ، وأن هناك صلاحيات مارسها ويكفلها له التشريع من قبيل ذلك الدعم المخصص لمناطق الظل ، ودعا ذات المسؤول في السياق ذاته ، المنتخبين إلى عدم التسرع في إبداء الأحكام فيما يتعلق بالأرقام والمخصصات المالية المرصودة للتنمية المحلية بالبلديات ، أين أكد أن هناك توازن في توزيع المشاريع ، مطالبا المنتخبين بالتحلي بالشجاعة والاعتراف عقب اطلاعهم على الحقائق .

وأوضح والي الولاية ، أنه كان على بعض الأعضاء عدم خلق سجال في هذه القضية وكان عليهم مراسلته كتابيا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها ، وتمكينهم من الرد على تساؤلاتهم حول الميزانية الإضافية .

يذكر أن اختتام الدورة ذاتها شهد المصادقة على تقرير الميزانية الأولية للولاية لسنة 2021 ، كما تم تقديم تقرير حول وضعية التجزئات العقارية الاجتماعية والسكن الريفي المجمع ، فضلا عن تقديم المداولات والمصادقة عليها.

أحمد بالحاج