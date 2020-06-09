الميديا الاجتماعية الجمعوية يمكنها مقاومة كورونا

* الحاجة إلى تفكير استراتيجي يستوعب المرحلة

كشف الدكتور محمد النذير عبد الله ثاني في تصريح خص به يومية” الوسط “عن مشاركته في الملتقى الوطني الافتراضي المنظم من قبل الأكاديمية الوطنية للمجتمع المدني الموسوم ب :إسهامات الجمعيات والمجتمع المدني في التصدي لوباء كورونا بمداخلة حول : الميديا الاجتماعية الجمعوية في مقاومة الوباء:- صفحات الجمعيات أنموذجا ، أين طرح الأستاذ المحاضر “أ” بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم اقتراحين لعلاج فيروس كوفيد 19 فالعلاج الأول كيميائي أي الكولوروكيل والمكونات الأخرى،أما العلاج الثاني فهو استراتيجي بالتركيز على الحملات التوعوية والتحسيسية للجائحة عن طريق الميديا الاجتماعية من خلال صفحات الجمعيات والمنظمات الوطنية ،حيث اقترح ذات المتحدث مجموعة من التوصيات والحلول التي تمكن من نجاح هذه العملية.

نشر حملات التوعية لمواجهة كوفيد 19

وفي ذات السياق أوضح الأستاذ الزائر المشارك ومؤسس قسم الإعلام بجامعة حائل المملكة العربية السعودية ،أن الميديا الاجتماعية تساهم عن طريق ما يسمى بالشبكات الاجتماعية وتناميها في السياقات العالمية ومردودها المحلي في زيادة تفعيل دور المجتمع المدني، مؤكدا أن هناك العديد من المنظمات المجتمع المدني قد بنت لها قواعد في المجتمع الافتراضي عبر الشبكات الاجتماعية، كما تستغلها بعض النقابات والجمعيات في زيادة التواصل بين أفرادها، ودعوة المستفيدين إلى برامجها ومشاريعها، وعليه فهذه الشبكات الاجتماعية قد فتحت المجال أمام ممارسة قضايا المواطنة عبر الأنترنت، وهي الظاهرة التي أطلق عليها ” المواطنة الافتراضية “، بيد أن دور الميديا الاجتماعية متمثلة في صفحات فواعل المجتمع المدني مثل صفحات الفايسبوك والتويتر واليوتيوب للجمعيات ونشرها لحملات التوعية في مقاومة الوباء.

إعداد حملات إعلامية و تحسيسية أثناء الأزمات

كما قدم الأستاذ المحاضر “أ” بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم في هذا الملتقى مجموعة من التوصيات كخلق خلية أزمة من قبل فواعل المجتمع المدني يشارك فيها كل من يرغب في الانخراط فيها ويرخص لها من قبل وزارة الداخلية لإعداد حملة إعلامية تحسيسية وتوعوية أثناء الأزمات تحت إشراف خبراء في الإعلام والاتصال وفي تخصصات الأزمة ولا تقتصر فقط على أزمة الصحية الحالية، وإنما إذا قدر الله في أزمات أخرى يشهدها العالم أو الوطن، مشيرا أن خلية الأزمة بإمكانها معالجة الرسالة الإقناعية المتمثلة في التباعد الاجتماعي ومسببات الوباء ولهذا فهناك مساهمة كبيرة في الحد من الوباء وهذا غير متأخر ،لأن الفضاء الافتراضي هو الفضاء الوحيد الذي يمكننا من خلاله الوصول إلى الجمهور المستهدف والميديا الاجتماعية هي الممر والمنفذ للوصول إليه.

عقد دورات تدريبية لفواعل المجتمع المدني

ودعا صاحب كتاب ” تأويل الخطاب الإعلامي ” إلى عقد دورات تدريبية لفواعل المجتمع المدني ومنظمات وطنية و كونفدراليات و جمعيات، في كيفية إعداد حملات تحسيسية وإعلامية في الميديا الاجتماعية ، لأن أغلب المواطنين هم مرتبطون بجولاتهم ومشبكون بالفايسبوك ، ولهذا فلابد من تحديث صفحات فواعل المجتمع المدني وتشعبها بالتطبيقات المتوفرة في الأنترنت لغرض زيادة المشاركة ووصول رسالة الحملة لأكبر عدد ممكن من الجماهير المستهدفة لأن المستخدم المواطن يتابع صفحات الفايسبوك أكثر، وهذه فرصة لتمرير الرسائل عبر جميع التطبيقات الأخرى ،لأن لو صفحة الجمعية تشبكها بالتطبيقات الأخرى يكون أحسن لمشاركة المنشورات المتعلقة بالحملة التحسيسية وهذا يحتاج لمشرف متكون في هذا الميدان ، كما عالج عبد الله ثاني إشكال غياب حملات إعلامية توعوية مدروسة على صفحات بعض الجمعيات التي لها أكثر انخراط وإعجاب على المستوى الوطني لا تجد لها إستراتيجية في هذا الموضوع ، مسلطا في ذلك الضوء على صفحة ” المنظمة الوطنية لحماية المستهلك”، و” جمعية ناس الخير”، و” جمعية البركة” التي لها مضمون إعلامي متواضع جدا وهذه عينة فقط ،حيث أن هناك العشرات بل المئات من الجمعيات المعتمدة في الجزائر التي لديها مبادرات ونية حسنة ولكن تحتاج إلى تحسين الأداء وهذا راجع لعدم تمكن بعض المشرفين على هذه الصفحات من مهارات إعداد الحملات الإعلامية التحسيسية نتيجة نقص الخبرة ،وهذا ما يستدعي الإستعانة بالمتخصصين في هذا الميدان من أجل الاستفادة من الدورات التدريبية وتحسين الأداء التحسيسي لهذه الصفحات ، وعليه فلابد من المشرفين على إدارة صفحات الاتصال الاعتماد على التطبيقات الجديدة للإعلام الجديد كالفايسبوك والتويتر واليوتيوب و مهارات تصميم الحملات الإعلامية والتوعية في الميديا الاجتماعية.